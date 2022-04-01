想嚐鮮？台大教授：酒店「禮服、制服」差在哪　勇者出現了

▲中山區禮服酒店臨檢。（圖／記者邱中岳攝）

記者葉國吏／綜合報導

國立海洋大學確診教授，足跡出現中山區知名禮服酒店「帝都商務會所」消費，由於酒店一直矇上一層神祕面紗，足跡出現此處格外引人注目。就連台大法律系教授李茂生都好奇，臉書發問「制服店跟禮服店」到底有什麼差別？

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▲台大法律系教授李茂生發問「禮服店與制服店的差別」。（圖／翻攝臉書）

李茂生教授發文「誠心問一下。禮服店與制服店的差別。條子學生都不願意帶我到天上人間嚐鮮了，我當然不知道這兩者間的差別。」對此有人趣味的回覆「一個需要制服誘惑，一個不用」；不過也有人相當有義氣的說「我可以招待教授去店內消費，你不用出錢，只要技術出資即解答我幾個百思不解的刑法問題即可。」

根據了解，海洋大學教授前往的禮服酒店「帝都商務會所」，消費模式主要包含包廂費、少爺小費，酒水錢則是另計，另外公關小姐坐檯價格原本在疫情前是2100元，但因疫情爆發，八大行業停業許久，復業後調漲至每小時2400元，主要客層以白領階級的商務人士為主。

▲中山區禮服酒店臨檢。（圖／記者邱中岳攝，下同）

據悉，酒店轉手經營之後，店家斥資千萬重新裝潢，酒店內的坐檯公關小姐平均年紀約18至25歲，從下午開始營業，且公關小姐不需要排隊看台，由行政人員帶著直接進入包廂，平均每天有40至60名小姐上班。

至於制服店，根據了解小姐素質可能會比禮服店略遜一籌，但制服店小姐會跳脫衣舞，又分回穿、不回穿2種，回穿就是在衣服脫到只剩內衣褲時，會在音樂的最後2分鐘將衣服穿回去，通常這類型的女生會比較有姿色；不回穿的就是脫衣舞後繼續不把衣服穿回去，就穿著內衣褲陪酒。