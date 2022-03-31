防疫情擴散！台北商大清明連假後採「預防性遠距教學」

▲北商大宣布進行預防性遠距教學。（圖／許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續蔓延，各級學校陸續爆發有師生確診，台北商業大學昨天在網站公告有一名教師確診，與該師接觸22人一採都是陰性，但校方考量近期疫情升溫，並為避免師生在清明連假返校後確診造成學校停課，今天（31日）在網站公告，4月7日到10日學生不用到校，採取預防性遠距教學，上課時間仍依照原時段授課，職員仍要正常上班。

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▲北商大傳出一名教師確診，校方已通知22名師生居家隔離，並進行消毒。（圖／北商大提供）

本土疫情升溫，根據教育部校安通報系統統計，截至昨天下午3時止，共有雲林縣、台北市、高雄市、基隆市、新竹縣、新北市、桃園市、新竹市及宜蘭縣計9縣市、17所園校（含幼兒園1所、國小6校、國中3校、高級中等學校3校、大專校院4校），採全校或部分班級停課（含線上教學）。

近期疫情也燒入校園，雙北陸續有學校傳出師生確診，今早就傳出新北海山國小有學生確診，而昨天就有老師確診的北商大，也在今天做出預防性遠距教學措施。

▼北商大宣布進行預防性遠距教學。（圖／北商大提供）

北商大校長張瑞雄今天中午接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，由於近期本土疫情變化快速且嚴峻，而北商大從本週六（2日）放假到下週三（6日），考量清明連假期間人員移動頻繁，為了避免連假結束過後發生感染，所以先進行預防性的線上遠距教學，和昨天北商大有老師確診無關，與確診老師接觸的22人一採都是陰性，目前無新增個案。



張瑞雄指出，在4月7日到10日這四天，學生不用到校，採取線上遠距教學，上課時間仍依照原時段授課，職員仍要到校正常上班，希望藉此降低疫情擴散。，若後續沒有特殊狀況，則預計4月11日（一）起恢復實體授課，若有新案例發生，則依照指揮中心與教育部相關防疫規定公告。