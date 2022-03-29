快訊／本土疫情多點爆發、不明傳播鏈11條觀察中　陳時中14:00說明

▲指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3/29）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。目前國內待釐清傳播鏈也增加至11條。除了先前的基隆小吃店群聚、桃園大潭電廠等，昨天新北中和和台東池上又分別新增1例不明感染源個案，相關情況預期記者會中說明。

目前國內待釐清傳播鏈總計有11條，包括「新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員（案22598、22639）和三重業務員（案22701）、桃園大潭電廠、台東初鹿群聚、新北中和陪病者和台東池上因症就醫確診者。」

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對於目前各地疫情多點散發，到底是檢疫天數縮短或社區有潛藏確診數一次爆發，媒體追問觀察期要到什麼時候？陳時中表示，起碼都要再觀察10天左右。

陳時中說，最關心還是基隆傳播鏈，因為牽涉到地緣性稍微比較複雜，所以這是需要積極控制的，至於移工確診人數雖然比較多，但以往京元到現在都有匡列隔離經驗，經濟部、勞動部以及地方衛生局、警政單位一起來，有經驗比較能控制好。