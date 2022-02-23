調查官包庇吸金通緝犯！　隻手遮天助「脫罪」找人抓交替

▲詹孟訓立案偵辦吸金案，私下卻到涉案的翟女家中指導如何應訊。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

陳男打著投資賭場可獲高額利息的名義違法吸金，游女不但參與投資，還帶著好友詹姓調查官拉下線，並請友人翟女幫忙發紅利，不料，陳得手6億元後逃逸，詹明知自己被當成吸金工具，卻未迴避，除主動立案偵辦，還私下前往翟家指導如何應訊，最後害翟遭判刑。

▲針對調查官遭控設局辦案，調查局台南市調處（圖）正進行內部調查。

翟女因緣際會認識綽號「發哥」的男子陳超羣，陳自稱在澳門威尼斯人酒店、新加坡金沙酒店的賭場經營VIP賭廳，告訴她若參與投資，每月可獲取投資金額5％的利息。翟女陸續投入600萬元。翟也牽線讓朋友、時任救國團台南市安平區團委會會長游女與陳超羣結識。

▲翟女（左）因幫游女（右）發利息給下線，被認定是吸金共犯慘遭判刑。



游女還積極幫陳拉下線。為了取信投資人，游女找來好友、調查局台南市調處調查官詹孟訓作陪，雖然詹未主動遊說投資人，但每當投資人有疑慮時，游女就會說：「調查官知道沒問題，他們調查局同事也有很多人參加。」在旁的詹從未反駁。

但2016年初開始，投資人就未再拿到利息，陳超羣也人間蒸發，大家才驚覺陳捲款潛逃。其中受害人蔡女透過前台南市長蘇南成的乾女兒蘇品蕙，找詹孟訓幫忙，詹建議蔡女向調查局舉報。不過詹早就知道這個投資案，也知道自己被游當成工具，理應迴避偵辦此案，但他不僅幫蔡女製作筆錄，還親自立案，並用蔡女的筆錄聲請搜索票，把翟等投資人都列為共犯。

▲游女遭多名受害者指控，帶調查官遊說他們參與投資。

翟女到調查局應訊前，詹孟訓私下對翟耳提面命：「這件事情很嚴重，妳千萬不要扯到游女，否則事情會鬧得更大，如果調查局問妳是否參與？妳承認就沒事，否則會被當成共謀！」後來案件移送到地檢署，每次開庭前，詹孟訓也會主動找翟女，提醒她不要扯到游女。翟女按詹的指示應訊，不料最後卻遭檢察官起訴，但游女則全身而退。

▲陳超羣違法吸金6億多元後潛逃出國，目前遭通緝中。

翟女認為自己慘遭游、詹2人聯手設局，成了代罪羔羊，最近向調查局檢舉，但也擔心官官相護，真相會石沉大海，決定訴諸媒體，希望調查局認真查辦。針對翟女等人指控，調查局台南市調查處賴姓督察查證，他表示將深入了解相關狀況，並盡快完成內部調查程序。



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