蔣萬安與日台交流協會副代表談福食　訴求「嚴格把關」

▲蔣萬安與日台交流協會副代表横地晃談福食解禁訴求。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院日前宣布解禁福島食品，引起政壇熱議。國民黨立委蔣萬安10日表示，他已與日台交流協會副代表横地晃交流，提出嚴格把關、充分溝通的訴求，横地晃則回應，他理解民眾的擔憂，「希望雙方能一起努力，保障民眾吃得健康又安心」。

蔣萬安透過臉書表示，日本福島五縣核災區食品解禁在即，但對於政府是否能做好把關，民眾心中仍有許多疑慮，10日在台北國際動漫節的活動現場，「我有機會與日本台灣交流協會横地晃副代表當面交流，也向副代表表達了台灣民眾心中的擔憂」。

蔣萬安強調，「我向副代表提到，日本的動漫、食品，一向受到台灣民眾的喜愛，但對於開放福島五縣核災區食品，大家還是有擔憂！我也強調，接下來雙方政府都應該做到嚴格把關，並提出更完整的科學數據資料，與大眾充分溝通，也能避免打擊台灣民眾對日本食品安全的信心」。副代表則回覆，他能理解台灣民眾的憂慮，也希望雙方能一起努力，保障民眾吃得健康又安心。

蔣萬安也承諾，面對立法院即將開議，「我也會持續監督、把關食安」，政府也應該利用這段時間加強與社會各界溝通，讓大家的意見都能充分表達。