　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安與日台交流協會副代表談福食　訴求「嚴格把關」

▲▼蔣萬安與日台交流協會副代表横地晃談福食解禁訴求。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

▲蔣萬安與日台交流協會副代表横地晃談福食解禁訴求。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院日前宣布解禁福島食品，引起政壇熱議。國民黨立委蔣萬安10日表示，他已與日台交流協會副代表横地晃交流，提出嚴格把關、充分溝通的訴求，横地晃則回應，他理解民眾的擔憂，「希望雙方能一起努力，保障民眾吃得健康又安心」。

蔣萬安透過臉書表示，日本福島五縣核災區食品解禁在即，但對於政府是否能做好把關，民眾心中仍有許多疑慮，10日在台北國際動漫節的活動現場，「我有機會與日本台灣交流協會横地晃副代表當面交流，也向副代表表達了台灣民眾心中的擔憂」。

蔣萬安強調，「我向副代表提到，日本的動漫、食品，一向受到台灣民眾的喜愛，但對於開放福島五縣核災區食品，大家還是有擔憂！我也強調，接下來雙方政府都應該做到嚴格把關，並提出更完整的科學數據資料，與大眾充分溝通，也能避免打擊台灣民眾對日本食品安全的信心」。副代表則回覆，他能理解台灣民眾的憂慮，也希望雙方能一起努力，保障民眾吃得健康又安心。

蔣萬安也承諾，面對立法院即將開議，「我也會持續監督、把關食安」，政府也應該利用這段時間加強與社會各界溝通，讓大家的意見都能充分表達。

►快暗示情人，禮物送這個就對了

►在「無敵海景餐廳」海鮮吃到飽才329元！

ET快訊
台灣燈會有確診者足跡？他待11hrs被消失　高市衛生局給答案
明蛋價每台斤漲2元　3大結論一次看
世新女神「綁肉粽戰袍」胸前全開太狂　他驚呆：看到核彈！
蛋幾壘！號召「14天不吃蛋」被抓包先囤28顆　苦苓回應了
快訊／大樂透3.49億獎落新竹！　業者驚喜回應了
峮峮脫了！只穿內衣褲自拍　網狂噴鼻血
聖功女中匡列145人！家長爆「不知小孩送到哪」：一通電話就帶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安與日台交流協會副代表談福食　訴求「嚴格把關」

挺謝龍介選台南市長　他：人格特質與韓國瑜有相似處

朱立倫串連22縣市黨團「反核食」　嗆蔡英文不懂地方自治

粉絲別灰心？政壇有高嘉瑜認證的「嘉義玄彬」　好多綠營藍勾勾相挺

四叉貓「三連殺」民眾黨參選人！又1人被起底：就說黨內鬥很兇

姊夫留職停薪「監督家族企業」傷警形象　陳玉珍：跟我職權無關　

台灣民主指數排名亞洲第1、世界第8　蔡英文：感謝全國每一位人民

黃偉哲表態挺莊瑞雄　鍾佳濱：禮貌互動不宜一厢情願解讀

年底縣市長選戰佈局　民進黨選對會2共識：儘速辦理屏東初選

有意願選台北市長？　林佳龍：市政除防疫還有其他議題

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

遇超認真員工「拿雨刷」洗車　男驚：我車上的？誤會大了

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

徐乃麟無預警報喜：要當阿公了！　曝小兒子「在美國確診Omicron」

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

《魷魚》智英變《殭屍校園》超吵自私女　出奧步害死同學..最美班長狠甩巴掌大解氣！

蔣萬安與日台交流協會副代表談福食　訴求「嚴格把關」

挺謝龍介選台南市長　他：人格特質與韓國瑜有相似處

朱立倫串連22縣市黨團「反核食」　嗆蔡英文不懂地方自治

粉絲別灰心？政壇有高嘉瑜認證的「嘉義玄彬」　好多綠營藍勾勾相挺

四叉貓「三連殺」民眾黨參選人！又1人被起底：就說黨內鬥很兇

姊夫留職停薪「監督家族企業」傷警形象　陳玉珍：跟我職權無關　

台灣民主指數排名亞洲第1、世界第8　蔡英文：感謝全國每一位人民

黃偉哲表態挺莊瑞雄　鍾佳濱：禮貌互動不宜一厢情願解讀

年底縣市長選戰佈局　民進黨選對會2共識：儘速辦理屏東初選

有意願選台北市長？　林佳龍：市政除防疫還有其他議題

台灣燈會有確診者足跡？他待大虎港橋11hr被消失　高市衛生局給答案

食品股后德麥拚營收雙位數成長　大陸市場射三箭助攻營運

《聲林》饒舌雙帥合體炸翻　Leo王「趕蚊子」導師席狂震

女星出門不戴口罩「被鄰居追拍3分鐘」　怒踹拍攝者畫面曝光

明蛋價每台斤漲2元！還原農委會100人會議過程　3大結論一次看

立陶宛外長訪澳洲「霸氣演說」：台灣人有權要求以台灣為名設處

過彎更勝R6一籌？賽道試乘YAMAHA「R7」　體驗雙缸仿賽操控樂趣

女星求青春不老！閨蜜帶入「神秘俱樂部」　《喰之女》驚悚耍心機

恩比德發文慶西蒙斯離隊？　「黑人參加葬禮」哏圖讓網友笑翻

影／逾4千人搶看「第一個離開地球主燈」！百米水舞燈光秀超震撼

政治熱門新聞

「外公外婆」正名　今起改叫阿公阿嬤

新店50歲女確診「Ct值16」　3度到過家樂福新店店

快訊／新北大量足跡曝　遍及汐止、新店、新莊、樹林

快訊／新北今爆17例！國小明延後開學？　教育局回應

新北+17「發2063封簡訊」　足跡涵蓋北車、好市多、麥當勞

快訊／新北＋3陰轉陽　汐止可不可店員「這三天」曾到高雄旅遊

快訊／汐止「可不可」增1店員確診　侯友宜：春節有南部旅遊史

藝人陳竹音入籍大陸　陸委會：會註銷她台灣戶籍

快訊／勤業眾信員工確診　職場大樓3301人自主採撿陰性

快訊／新北、高雄確診者足跡曝　曾去北市大同區、信義區藥局診所

板橋一家四口確診小女兒男友染疫　Ct值36.29、足跡曝光

新店50歲女確診北市足跡曝　曾搭849公車到景美農會

快訊／新店兄妹2確診　過年出遊台中、苗栗、高雄

快訊／汐止「可不可」手搖飲員工確診　春節除夕到初三都上班

更多熱門

相關新聞

黃珊珊大戰「二魔黨」　陳時中嘆：摩羯座不是都惡魔

黃珊珊大戰「二魔黨」　陳時中嘆：摩羯座不是都惡魔

民眾黨台北市議員參選人陳思宇10日化身「星座大師」，以星座分析台北市長選舉，認為這一局是「珊珊大戰二魔黨」，因為立委蔣萬安、衛福部長陳時中都是務實的魔羯座，前者會走中間路線、後者會等機會，現任台北市副市長黃珊珊則是天秤座，將會扮演平衡藍綠的角色。陳時中今無奈回應，「摩羯座不是都是惡魔啦。」

王世堅批蔣萬安「三不」軟男　放話柯文哲「不必肖想綠票」

王世堅批蔣萬安「三不」軟男　放話柯文哲「不必肖想綠票」

陳思宇星盤分析：珊珊大戰「二魔黨」

陳思宇星盤分析：珊珊大戰「二魔黨」

郝龍斌批民眾黨敗事有餘　黃光芹：你才是

郝龍斌批民眾黨敗事有餘　黃光芹：你才是

沈富雄要蔣萬安多跟侯友宜學　「想當選台北市長還有三件事得做」

沈富雄要蔣萬安多跟侯友宜學　「想當選台北市長還有三件事得做」

關鍵字：

蔣萬安横地晃

讀者迴響

熱門新聞

「外公外婆」正名　今起改叫阿公阿嬤

只有9天！7-11悄推出「隱藏優惠」　妹子嗨喊賺到

看護中樂透！爽到不會煮飯：晚餐叫媽弄

即／高雄保時捷男持槍搶銀行

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了

台南「龍崎空山祭」突停電！山中都是尖叫聲

即／高雄暴增13例！大量足跡公布

陸網爆李靚蕾「可能要坐牢」！　洩王力宏訴訟進度

網瘋猜《華燈初上》兇手「是女生」！

「正宮暴瘦22kg」最新近況曝光！

擁影響力「YouTuber是誰？」　網一致點名他

快訊／今本土+18！境外暴增61例

快訊／李靚蕾五點反控「慘被王力宏凍結帳戶」

楊祐寧爸脫口《華燈》兇手全場驚呆

即／高雄10歲童聚餐感染源出爐

更多

最夯影音

更多
「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨
龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

遇超認真員工「拿雨刷」洗車　男驚：我車上的？誤會大了

遇超認真員工「拿雨刷」洗車　男驚：我車上的？誤會大了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面