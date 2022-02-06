造價2500億！　「世界最強驅逐艦」在海上生鏽

記者張鈜閔／綜合報導

造價2400億、全美只有3艘的「超級隱形驅逐艦」竟被放在海上生鏽、整個外觀嚴重變色，可憐模樣在社群網站轉傳。

根據《The Drive》報導，號稱「世界最強戰艦」，美國海軍僅有三艘「朱瓦特級」(Zumwalt class)隱形驅逐艦，第1艘「朱瓦特號」(DDG-1000)於5年前投入服役，第2艘「麥可．蒙索爾」號(DDG-1001)則在聖地亞哥進行艤裝與試航，第3艘「詹森號」 (DDG-1002)則預計2023年服役。

不過「朱瓦特號」近來卻被目擊「鏽跡斑斑」、整個外觀嚴重變色，可憐的模樣讓不少網友在社群網站轉傳，甚至還有人毒舌表示「它看起來像是吃了奇多餅乾，然後拿這沾滿起司的零食來擦屁股」，也有人指責美國海軍「太難堪」，內部出現令人不安的系統性問題。

作為美國海軍「試驗計畫」一部份的朱瓦特級戰艦，原本預定要打造32艘，但因成本過高，國會縮減建造數量為24艘後，又再縮減至7艘，最後為了騰出預算建造新的「勃克級驅逐艦」，最終定案只建造出3艘朱瓦特級新艦。

「朱瓦特級」驅逐艦排水量接近1.5萬噸，搭載著先進火炮系統、雙頻雷達、全新聲納系統、全電腦化環境、全新推進系統、整體電力系統(IPS)、匿蹤科技、斜角式船舷、自動滅火系統、無人載具、自動補給、成員減少與自動化等多項全新設計，使得造價不斷墊高，一艘造價將近90億美元（約2400億台幣），也由於艦上的隱形塗層，維護起來比一般軍艦更加麻煩。

▼美國海軍號稱「世界最強驅逐艦」被發現在海上生鏽。（圖／攝自cjr1321推特）

USS Zumwalt (DDG 1000) Zumwalt-class guided missile destroyer coming into San Diego - December 9, 2021 #usszumwalt #ddg1000



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