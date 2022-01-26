鴻佰科技4人確診1261人2採結果出爐！　竹縣宣布取消春節活動

記者黃孟珍／新竹報導

鴻海集團旗下的鴻佰科技有4名新竹縣籍員工，23日在桃園被篩檢確診，新竹縣衛生局針對鴻佰科技新竹廠員工和外籍移工部分，26日也完成二次採檢，1261人全數陰性。此外，桃園市確診者案18514，他在新竹縣有竹北和尖石2處足跡，縣府共匡列50人，PCR採檢結果均陰性；尖石後山民眾PCR篩檢也全數陰性。

▲新竹縣衛生局對鴻佰科技廠進行2採，1261人全數為陰性；尖石鄉後山民眾PCR篩檢也皆為陰性，縣長楊文科提醒鄉親口罩戴好戴滿。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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新竹縣衛生局指出，鴻佰科技新竹廠員工確診事件，除日前一採均陰性外，北榮新竹分院和仁慈醫院醫護25日持續替廠內員工和移工二次採檢PCR，鴻佰員工565人和移工宿舍696人，共1261人二採也全數陰性。而桃園案18514除匡列採檢50人均陰性外，大安醫院特別派醫護前進尖石鄉後山秀巒村，多點巡迴替社區鄉親篩檢，共採檢341人也均為陰性。

▲大安醫院醫護前進尖石後山替社區鄉親進行篩檢。（圖／記者黃孟珍翻攝）

衛生局表示，因應疫苗施打人潮，竹縣衛生局持續協調加開接種站，第三波在湖口衛生所和仁慈醫院加開本周5個場次服務鄉親，新竹縣長楊文科也關心湖口衛生所疫苗施打情況，提醒民眾春節期間務必落實個人防疫措施，隨時戴好口罩，勤洗手、酒精消毒，保持社交距離。

楊文科說，施打疫苗是最好防護疫情的方式，縣府特別在春節假期前夕、1月25日至28日加開5場次疫苗接種站，感謝衛生所11位醫護人員和9名志工，同心協力服務鄉親，也呼籲大家多多利用接種站，趕緊打完疫苗以提升保護力。

此外，考量本土疫情狀況，新竹縣政府與新竹縣議會取消新春團拜，並依據中央流行疫情指揮中心規定，宣布民選公職人員及政府官員，春節期間不要到宗教場所跑攤，新竹縣長楊文科往年春節期間到廟宇發紅包活動也宣布取消。

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