國防部曝F-16V戰機升空復飛照　重新投入攔截共機任務　

▲國防部曝光F-16V戰機升空復飛照，重新投入攔截共機任務。（圖／取自國防部發言人臉書，下同）



記者林銘翰／台北報導

空軍嘉義基地所屬一架F-16單座戰機（機號6650）日前發生墜海事故，F-16機隊隨即停飛進行「天安一號」特檢。對此，國防部20日在臉書表示，F-16戰機再次升空，捍衛國家安全最前線，並且首度曝光F-16機隊的起飛照。

國防部20日中午在臉書表示，F-16戰機再次升空，捍衛國家安全最前線，承繼每一位先烈先賢勇敢、奉獻國家的志業，以堅定的態度，實現對國人的承諾。

國防部強調，飛行，讓飛官的肩膀上承擔了不一樣的重量；飛行，讓飛官面對風險與重重挑戰，但他們從不卻步，因為守護國家和平穩定，是國軍責無旁貸的使命。

國防部也說，飛官將帶著這樣的力量，繼續迎接挑戰，也請大家持續為默默付出的英雄們加油打氣。

空軍四聯隊一架編號6650的F-16V戰機，日前在嘉義水溪靶場進行對地炸射訓練時，不幸失事墜海，當天同型機全面暫停戰備演訓任務，進行「天安一號」特檢，空軍四聯隊魏兆麟少將隊長20日則親率戰機復飛。

空軍官員證實，天安特檢執行完畢，嘉義第四聯隊聯隊長魏兆麟少將今天上午率領4架雙座F-16V戰機復飛，再度投入西南防空識別區（ADIZ）攔截共機任務。