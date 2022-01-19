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被生父威脅潑酸！他揪方芳16歲「1句話」自打臉　悲慘身世全曝光

▲▼方芳要祖國「打兩巴掌」教訓台灣。（圖／翻攝看台海） 

▲方芳要大陸「打兩巴掌」教訓台灣。（圖／翻攝自《看台海》）

記者曾筠淇／綜合報導

67歲資深演員方芳（周正芳）近年來移居大陸，日前她在節目上直言台灣像是小孩不講理，「打兩巴掌他才知道厲害」。對此，知名律師呂秋遠發表看法，提到方芳曾向養父說「我就是你生的女兒，任何人都不能取代你」，但對於陪伴自己長大的台灣，方芳卻未抱有同樣情懷。

呂秋遠在臉書上貼文，提到方芳對許多人來說，是年輕時的回憶，不過方芳年紀大了以後，就去大陸定居，也領取居留證；要定居何處是個人自由，不過當方芳說出「我真的非常期盼，看到兩岸統一的那一天」，就讓人有些傷心了。

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會這麼說不是沒原因，事實上，方芳從小就嚮往成為演員，雖然爸爸（養父）起初不贊成，不過她仍靠自己的實力脫穎而出。而在好不容易得到演出機會時，方芳看到生父寫給養父的信，「如果不想讓方芳的身世曝光，就要給他20萬元」，若不從，還要去電影公司潑硫酸。

▲「台灣綜藝一姐」喜曬中國身分證！奪金鐘最佳主持人…移居大陸1年半。（圖／翻攝自抖音／方芳）

▲方芳年紀大了以後決定「落葉歸根」。（圖／翻攝自抖音／方芳）

當時方芳確實感到震驚，因為她不知道養育自己多年的父親竟不是自己的生父。而養父除了對方芳很好，每年節慶還會送很多東西給「這個人」，怎料卻反遭勒索。

方芳那時就說，「我父母（養父母）對他們這麼好，我還叫了他們（生父母）這麼多年的阿姨、叔叔，這麼多年他們從未想要告訴我真相，而當我成了明星，他們卻要來搶我認我。」當晚，方芳就抱著養父說，「爸，我什麼都不想知道，我就是你生的女兒，任何人都不能取代你。」

方芳當時認為，所有爭端都來自於她是明星，所以她決定退出演藝圈，與男友結婚並從夫姓，希望能讓生父勒索養父的行為結束，而這也是為何方芳在錄取以後，卻停頓4年才重回演藝圈的原因。

呂秋遠不禁感嘆說道，「方芳的籍貫是中國安徽人，但是出生在中壢眷村」，方芳對各項表演藝術工作都很擅長，是台灣早年的硬底子演員，多次獲獎，「她的演技，肯定技壓全場，但這是台灣給她的舞台。」

呂秋遠以方芳過往的故事來比喻，「如果台灣是她的養父，縱然她忘不了中國從來沒有養育過她，只是『籍貫』曾經在那裡而已，她也應該要記得，在她16歲那年，對著她養父說過的話，『我就是你生的女兒，任何人都不能取代你。』」

顯然，方芳對台灣並未抱有這樣的情懷，呂秋遠認為，就算因為生父有錢、要回到生父懷抱，也不該要求現在的生父去打養育過自己的養父，「雖說打巴掌是中國父母懲罰孩子的慣用方法，但是要求生父打養父巴掌，這還是第一次聽過。」

呂秋遠最後也說道，當方芳說出要大陸打台灣兩巴掌的這句話時，「請想想自己在16歲那一年對養父說過的，那些感人的話；還是，其實那也是演的？」

本文經呂秋遠授權引用

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