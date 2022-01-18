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現在只是前菜！醫預測「Omicron大爆發時間點」：不是嚇大家

▲西堤牛排中壢中山店清消完成，並依政府規定停業。（圖／翻攝自Google地圖）

▲桃園西堤群聚案還在延燒中。（圖／翻攝自Google地圖）

記者李佳蓉／綜合報導

桃園西堤群聚案狂燒！不僅釀行員染疫，還擴散進入校園、電子場。哈佛大學公共衛生學系博士、衛福部台東醫院前院長祝年豐認為，台灣疫情還沒擴散到最大，以Omicron驚人傳播力這次一定會更快、更多，預估1月底、2月初的過年前後1週才應該是最大宗，「現在好像吃飯上了前菜而已」。

醫師祝年豐在談話性節目《少康戰情室》提到，去年11月中旬Omicron就在國際間傳播，台灣到今年1月初本土加上每日境外移入個案，平均約60～70名「大家就很緊張」，但可回想去年最多個案出現在5/22，7日平均有723人確診、5/27平均則有670人，那一陣子是國人非常緊張的時候。

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祝年豐接著問，「這次個案還沒那麼多，為何大家這麼緊張？」吃頓西堤銀行中了、學校中了、電子廠也中了，吃完飯後全部散開，大家可比照去年5月每天確診數，「我們疫情可能還沒有擴散到最大的時候」。

現在只是前菜！醫預測「Omicron大爆發時間點」：不是嚇大家。（圖／截自《少康戰情室》YouTube）

▲祝年豐醫師預測，過年前後一週恐是Omicron大爆發的時刻。（圖／截自《少康戰情室》YouTube）

對比去年3月憂疫情有破口，祝年豐說，「4月說過了清明節沒事、5/1過勞工節又沒事、7號8號過母親節也沒事，一直到5/22才有最大的群聚。這次也是12月國外Omicron出來了，過完跨年沒事、元旦也沒事，一直到7、8號才出來這麼多個案。」

祝年豐悲觀預測，後續疫情可能會更嚴重、Omicron「1月底2月初那時候應該會更快、更多，這也是我們一直講說過年前一週到過年後一週，才應該是最大宗。現在好像吃飯上了前菜而已，可能真正要到了正餐時候，就可能過年，也不是嚇大家。」但此波疫情相對不會產生那麼高的住院率及死亡率。

祝年豐指出，即使國人完整接種2劑的比例將近70～80%，預期還會再往上增加，「大家真的也不用太怕」，也不能說Omicron是上帝派來的天使，因為不知道未來疫情會如何發展，因此這次要非常謹慎地且戰且走。

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