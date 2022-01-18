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第3劑10點再開預約！「符合資格者」依年齡3階段登記

▲▼新北市開放孕婦施打莫德納疫苗，在轄內指定的17家醫療院所預約登記後即可施打。新店慈濟醫院今天開放孕婦接種，許多準媽媽都指定施打莫德納疫苗。施打前院方會替準媽媽進行超音波掃描，確認胎兒狀況後再行施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲上一期第3劑疫苗沒搶到？今日1922平台10點再開預約。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣本土疫情升溫，Omicron快速傳播力已侵入社區，中央流行疫情指揮中心日前宣布，縮短新冠疫苗第3劑間隔為至少12週，掀起民眾搶打潮。繼第19期重啟1922預約平台後登記踴躍，今（18）日再開放第20期預約，只要符合資格，「即2021/11/7（含）前已打第2劑並滿18歲民眾」，都可依照年齡3階段分流至平台預約追加劑，以提升自我保護力。

1922預約第3劑請點這

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▲▼指揮中心重啟疫苗平台預約追加劑。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心重啟疫苗平台預約追加劑，第20期今開放預約。（圖／指揮中心提供）

預約平台相關對象及期程說明如下：

一、施打時程：1月24日至1月30日。

二、符合資格對象：110年11月7日（含）前已完整接種2劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾「即2004/1/30（含）前出生」預約接種疫苗追加劑。

三、預約分流時程：
（一）65歲以上：1月18日上午10時至1月22日中午12時。
（二）50歲～64歲：1月18日中午12時至1月22日中午12時。
（三）18歲～49歲：1月18日下午2時至1月22日中午12時。

指揮中心提醒，民眾可於預約時段至預約平台進行預約資格查詢，不再另發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約，亦可持「COVID-19疫苗接種紀錄卡」（小黃卡）逕至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約接種，或所設置之隨到隨打接種站接種。

指揮中心說明，BNT、Moderna都屬mRNA疫苗，兩者保護效果相當，請符合預約資格且有意願接種但尚未完成預約者，如欲選擇的疫苗接種點額滿，可選擇另一種疫苗接種，以儘速獲得追加保護。

指揮中心表示，預約平台第20期僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，若有第1劑或第2劑疫苗接種需求之民眾，請持COVID-19疫苗接種紀錄卡（小黃卡）至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約接種，或所設置之隨到隨打接種站接種。至1月31日止，可由地方政府衛生局提供200元（含）以下衛教品，以提升接種意願。

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