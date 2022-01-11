陸製鞋業出口額7年損失1.84兆　人力成本提高成訂單流失主因

▲大陸鞋業出口額7年減少4300億元人民幣。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

亞洲是全球鞋履生產的集中地，大陸鞋業近20年向全球出口數十億雙鞋，尤其在2001年至2004年間，出口金額由100億美元攀升至562億美元。直至2020年，鞋業榮景不再，大陸鞋業在7年間損失的出口訂單金額可達4300億元人民幣（約1.84兆新台幣），其主因在於中美貿易戰減單及人力成本大幅提升後鞋廠遷至東南亞所致。

▲福建晉江製鞋業興盛，有「鞋都」美譽。（圖／CFP）

《第一財經》報導，近年來，以華利、豐泰、裕元、鈺齊為代表的製鞋龍頭紛紛在海外設廠。豐泰及鈺齊的總部在（中國）台灣，華利及裕元的總部分別設在中山和東莞。而在產能布局方面，四家公司均呈現出明顯的向海外（尤其是越南）轉移的趨勢。其中，華利是唯一一家只有海外產能的公司，且90%以上的產能位於越南；豐泰、裕元均有90%左右的海外產能，2020年越南產能佔比分別為56%、46%。

據了解，大陸對外出口鞋靴的金額在2014年到達頂峰，隨後便開始難以阻止的滑坡。這種下滑趨勢ˇ的部分原因出在中美貿易戰下造成訂單減量，再加上大陸勞動成本的不斷提升，導致企業紛紛出走東南亞以節省成本。

以製鞋聞名的福建晉江為例，該市2001年的最低工資標準為380元（人民幣，下同）／月，2022年最低工資標準為1960元／月，20年間便上漲了4倍。而越南在2019年時的工業和建築業人均月薪僅為286.8美元（1806元人民幣），相較於大陸在2019年製造業的人均月薪850.5美元（約5355元人民幣）便宜許多。此外，越南平均工業用電、用水價格也較大陸便宜。