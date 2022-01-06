公費流感疫苗「今起開放全民接種」　49萬劑打完為止

▲疾管署宣布，今起擴大流感疫苗公費接種，全民都可打。（圖／記者林悅翻攝）

記者張乃文／整理報導

疾管署宣布，為提升疫苗接種人口涵蓋率，發揮疫苗最大效益，自今天（6）起，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種，剩餘49萬劑，疫苗用完為止。也提醒65歲以上長者、學齡前幼兒及醫事人員等重點族群盡快施打。

疾管署表示，2021年度公費流感疫苗分2階段施打，除了50至64歲無高風險慢性病成人於第二階段11月15日開打外，其餘對象均為10月1日開打。截至2022年1月4日，公費疫苗總接種數約562萬劑，整體疫苗使用率逾91.9%，剩餘量約49萬劑，而1/6起也開放全民皆可施打公費疫苗，直至疫苗用罄。

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衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，由於流感疫苗施打期間，新冠疫苗接種作業仍持續進行，因此要特別留意2種疫苗間隔至少要7天，以避免發生接種不良事件無法釐清。

疾管署呼籲，國內流感疫情仍處低點尚未進入流行期，民眾可儘速接種，以於流感疫情達高峰前獲得足夠保護力。目前全國約有3,700餘家合約院所(含部分衛生所)提供接種服務，建議民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所名單，並向合約院所預約，以確保可施打到疫苗。

▲醫師呼籲，流感也是凶狠的疾病，能避免疾病都應盡力避免。（圖／指揮中心提供）

且國際也出現「Flurona」病例，也就是病患同時感染新冠病毒及流感病毒，日前台灣從哈薩克參加亞錦賽返國的確診國手中更有相同症狀。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，其他國家同時罹患流感跟新冠應該相當常見，先前也從許多國家報告都有看到，不是一個特別不尋常的例子，「合併感染」這件事在共有病毒的流行季節，本來就常發生。

小兒科醫師陳木榮則認為，「這些病毒大流行的情況下，同時感染Covid-19及流感的可能性一定有。」但呼籲民眾，能避免的疾病都應盡力避免，「流感也是很兇狠的一個疾病，拜託大家記得，一定要打流感疫苗。」

近期氣溫偏低，為防範流感及新冠疫情雙重衝擊，疾管署提醒，民眾除接種疫苗，應養成良好衛生習慣，出現類流感症狀儘速戴口罩就醫，並在家休息，減少病毒傳播機會。