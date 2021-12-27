快訊／醉撞1家4口！害二寶媽慘死　酒駕男黃子洋遭聲押禁見

▲黃子洋酒駕撞死慈母，遭聲押禁見。（圖／翻攝臉書）

記者陳韻如、吳世龍／高雄報導

38歲黃子洋26日三度酒駕，撞上正要過馬路前往愛河霓虹派對市集的一家四口，媽媽范女當場慘死，其餘3人分別輕重傷。稍早，黃嫌被移送到地檢署偵訊，在面對鏡頭時他頻喊對不起，「我會去靈堂上香」，而檢方訊後也向法院聲押禁見。

這起事故發生在26日晚間，有2次酒駕紀錄的黃男酒後執意要開車回家，沒想到就在晚間7時20分經過河東路、國民街口時，於國賓飯店前撞上過馬路的林姓一家四口，導致母親范女(37歲)當場死亡，15歲的林姓長女雙腿骨折、全口牙齒掉落，林父及13歲的次女也全身多處擦挫傷，幸3人送醫治療後目前生命徵象均穩定。

黃嫌闖禍後第一件事，竟是要求要穿外套，最後還搖搖晃晃在警方攙扶下坐上警車，而消息曝光也讓高雄市長陳其邁大為震怒，要求嚴逞。

黃嫌27日上午被上手銬、腳鐐押解至分局訊問，而訊後移送至高雄地檢署偵訊，而他在面對媒體鏡頭時，頻頻喊對不起，還表示會到死者靈堂上香。

檢方訊後認為被告具有殺人之不確定故意，涉犯刑法第271條之殺人既、未遂罪嫌重大，並有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

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