王力宏錯字多！律師幫補血「ABC中文不好很正常」　遭網1點秒打臉

▲王力宏從小在美國出生長大。（圖／翻攝王力宏Instagram）

記者施怡妏／綜合報導

王力宏被前妻李靚蕾以核彈級爆料毀滅，昨（19日）深夜終於打破沉默回應，控訴5年8個月的婚姻生活「活在恐懼、勒索，和威脅之下」，但聲明反遭網友罵爆，被揪出有諸多錯字，甚至還把李靚蕾的名字打錯，對此，林智群律師幫補血，王力宏在美國出生，中文不好很正常，沒想到卻立刻被網友打臉。

王力宏在第一版本的聲明中，被揪出有諸多錯字，像是「面對」寫成「麵對」、「孩子」寫成「孩紙」、「傭人」寫成「庸人」、「心驚膽跳」寫成「驚心膽跳」、「痕跡」寫成「痕蹟」等等，最嚴重的失誤是把前妻李靚蕾的日文名字「西村美智子」打成「西春美智子」，沒多久他連續刪除2次文章，重新PO出修正版本，但李靚蕾的日文名字依舊沒改正。

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林智群律師表示，王力宏聲明一堆錯字，還把自己的爸爸媽媽寫成「王爸爸、王媽媽」，引起大家譏笑，「其實王力宏這種美國出生長大的小孩，英文比中文好，很正常」，但畢竟家裡還是會用到中文，中文聽、說的部份沒問題，「寫的部分是最難的，大部分abc都是堪用而已」。

▲王力宏錯字。（圖／翻攝自王力宏臉書）

他認為，王力宏能寫這麼一大篇，已經很厲害了，「甚至我懷疑他透過網路取得朋友協助，才能寫出那篇回應千字文」，希望大家不要太刁鑽，「有些bug其實不用放大來看」。

不過，網友們卻立刻打臉回應，「但他寫了一堆歌的詞」、「所以他的那些歌曲是？那些寫的歌詞？」「作詞人的中文程度？」有網友就指出，既然中文不好，就乾脆寫英文聲明，不過也馬上被網友笑「問題是他連英文都很差」、「能把調情的用詞翻譯成絕交也不是普通的扯」。

多數網友都指出，這篇文章感覺就不是王力宏自己寫的，「換個寫手比較實在」、「我覺得他的千字文是經過很多人同意和討論後才發的」、「身為美國出生長大的小孩，卻把Hi stranger解釋為『陌生人』，總感覺這封信不是他打的，不然就是硬凹的」。