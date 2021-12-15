他家車位遭鄰居爽停！網推「防惡霸神物」一招反制：直接裝下去

▲有網友家中車位時常遭到鄰居霸佔，向警衛、保全公司告知都沒用。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

買房、租房時停車位也是一個重要的考量，不少社區的停車場一位難求，不過有住戶即使花錢買或租了車位，還是會被鄰居佔走。一名網友就表示，自家車位時常被鄰居「臨停」，令他相當困擾。對此，許多網友紛紛提供妙計，甚至建議買「防惡霸神物」，讓鄰居一看到後，自動離開。

一名板橋網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，自家車位時常被鄰居「臨停」，告知過警衛、保全公司都沒有效果，令他相當無奈。他貼出停車位照片，只見一處寫38號的車格中，正停著一輛疑似就是鄰居的黑色轎車，讓他即使回到家也無處可停，向網友求救「還能怎麼做？」引發熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，許多網友紛紛留言建議，「停後面，檔起來！」、「自己的車位不小心掉幾根釘子很合理吧」、「停在他後面，然後一年不要移車」、「我會停他後面耶！

畢竟是自己的車位，當然要停」、「牆上放個價目表，攝影機裝上去」、「後面還很空啊！堵車」、「不當得利、侵權，選一個去告」、「把自己的車停他後面，出去玩幾天再回來」。

另外，也有不少人建議原PO加裝「車位鎖」，「我裝這個，一勞永逸！車位是自己的，就給他裝下去，主委靠腰就請他先處理好，外車隨意停車位的問題」、「若是您的車位有權狀，建議您去買（車擋）鎖在自己的車位上，自己車子開出車位後，車擋鎖住，別人也無法使用的」、「樓上有大大PO路擋，這是一個好東西」、「自己裝地樁，開走上鎖」、「設置停車位地鎖」。

▼有網友建議，可加裝「車位鎖」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘