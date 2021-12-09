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快訊／第17輪開打、21萬劑屆效莫德納使用　指揮中心14:00說明

▲▼1208指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12/9）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。疫苗平台第17期今天開打，規劃提供BNT疫苗及AZ疫苗預約，提供第一劑、第二劑以及AZ混打BNT；另，指揮中心指揮官陳時中透露莫德納在11/21之前還有21萬劑即將屆效，指揮中心規劃台北車站莫德納接種站延長至12/12，後續使用規劃預期進一步於記者會中說明。

第17期相關對象及期程說明如下：
一、 符合資格對象，今(2021)年12月5日上午6時前已意願登記/混打意願登記民眾，且符合下列任一條件：
(一) BNT第一劑：12歲以上民眾[即2009/12/9(含)前出生]。
(二) BNT第二劑：11月11日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。
(三) AZ第一劑：18歲以上民眾[即2003/12/9(含)前出生]。
(四) AZ第二劑/第二劑混打BNT疫苗：10月14日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/12/9(含)前出生]。

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二、 預約分流時程：
(一) BNT 疫苗：12月6日上午10時至12月7日中午12時。
(二) AZ疫苗：12月6日下午2時至12月7日中午12時。

三、 施打時程：12月9日至12月15日。指揮中心提醒，由於10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

此外，未滿18歲對象，請由家長(或法定代理人、監護人及關係人等)陪同前往合約醫療院所或接種站接種，並由本人與家長於現場共同簽署意願同意書；18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

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