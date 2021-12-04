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冷冷冷！氣象局發布低溫特報　「2縣市」下探10度以下

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象局）

▲低溫特報。（圖／中央氣象局）

記者董美琪／綜合報導

受到輻射冷卻影響，西半部氣溫偏低，今晚至明（5日）晨局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請民眾注意保暖及日夜溫差。

氣象局表示，今晚至明（5日）上午低溫區域「黃色燈號（寒冷）」新竹縣、苗栗縣有10度以下氣溫發生的機率。

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民眾要注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，今天最低溫出現在苗栗公館鄉及新竹峨眉鄉的5.9度，人工平地測站最低溫在嘉義9.5度，也是今年入冬以來平地人工測站的最低溫，各地日夜溫差大。

明天（5日）北台灣水氣增多，北部及東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及宜蘭地區降雨較全面，有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴的天氣。

溫度方面，明天（5日）冷空氣減弱，氣溫逐漸回升，但清晨各地仍偏涼冷，尤其竹苗以南至台南清晨受輻射冷卻影響，低溫僅12至15度，空曠地區及近山區平地局部低溫10、11度，其他地區低溫約16至18度，白天高溫，北部及宜花20至22度，其他地區23至25度，請大家早出晚歸適時添加衣物注意保暖。

雲林至桃園、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖仍有較強陣風，沿海地區有較大風浪。

另外今年編號第21號颱風「妮亞圖」已於今日下午2時強度減弱為熱帶性低氣壓，中心位置距離台灣東北東方約2700公里的海面上，對台灣無直接影響。

根據環保署空氣品質預報資訊：5日環境風場轉為東北東風，中部以南擴散條件稍轉差，且清晨受輻射冷卻影響，垂直擴散條件亦差，空氣污染物易累積；詳查「環保署空氣品質監測網」。

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