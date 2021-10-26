代兄出征補選立委？　台中市副議長顏莉敏：沒有想過　

▲媒體問到有無可能代兄出征補選立委，台中市副議長顏莉敏回應沒有想過。（資料照／記者白珈陽攝）



記者游瓊華／台中報導

台中第二選區立委補選，民進黨規畫徵召，呼聲最高的就是同樣選區在大肚、烏日、龍井的市議員張家銨，張家銨今天對媒體透露，黨中央若徵召，沒人有拒絕的理由。國民黨部分，外界盛傳現任台中市副議長顏莉敏將代兄出征，出馬參加補選立委，顏莉敏今日在議會向媒體透露，「沒有想過！」

顏莉敏今年37歲，2014年代表國民黨投入台中市議員第二選區選舉，當時以第二高票當選，2018年再以第一高票當選連任，並被推選為台中市議會副議長。外界盛傳，國民黨有可能推派顏莉敏參加補選立委，哥哥顏寬恒則明年參加市議員選舉，並爭取議長。顏家對於罷免及補選議題都相當低調，罷免開票當天原本一家人在服務處看開票，但看見媒體到訪都快閃離去。

▲黨中央徵召接陳柏惟迎戰顏家？綠營張家銨回應，沒有拒絕的理由。（圖／記者游瓊華攝）



民進黨部分，38歲的張家銨呼聲高，被問到如果推派迎戰，自己跟可能的競爭對手顏莉敏最大差別在哪？張家銨笑著說，當初素人參政自己完全沒背景，最大差別「我真的超素，素到瘋掉！」

曾擔任前市長林佳龍助理、隸屬正國會，陳柏惟在罷免前苦行100小時，張家銨幾乎全程參與。張家銨表示，父親是校長、母親是自來水公司員工，當初參選議員時爸媽完全沒現身，相較顏莉敏真的是完全素人、毫無家族背景。