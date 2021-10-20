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危機變轉機！降對中國貿易依存度　陳吉仲：開發日美等新市場

▲陳吉仲指這次事件「危機變轉機」。（圖／記者許敏溶攝）

▲陳吉仲指這次事件「危機變轉機」。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中國大陸上個月突然宣布暫停台灣釋迦及蓮霧輸入，加上我國在2020年農產品貿易值中，出口中國大陸就佔20%，立委批評農委會沒掌握農產對中依存變化，農委會主委陳吉仲回應，今年1到9月主要農產品外銷金額多較去年同期增加，但外銷中國大陸占比則比去年同期略降，生鮮水果佔比更降至49.6%，為降低外銷中國大陸貿易依存度，將加強雙邊農業諮商，並開發日美等新市場，可以說「危機是轉機」。

立法院經濟委員會今天（20日）邀請陳吉仲針對「台灣農漁產業生產概況、內外銷情形及降低中國貿易依存度精進措施」進行報告及備詢，面對中國大陸上個月突然宣布暫停台灣釋迦及蓮霧輸入，後續進展成為朝野立委關心重點。

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而根據農委會資料，我國農產品出口到中國大陸金額逐年成長，2000年才5046萬美元，2019年已經來到的12.7億美元，面對中國片面暫停台灣釋迦及蓮霧輸入，民進黨籍立委林岱樺批評農委會沒有掌握農產對中依存變化，缺乏預知應變能力，才有這次狀況。

林岱樺進一步指出，台灣出口到中國大陸的鳳梨，從2015年的2.1萬公噸，2018年增加到3.1萬公噸，從 2018年到2019年，更短短1年就暴增到5萬公噸來到歷史新高，由於對岸中國大陸對台檢驗寬鬆，加上運輸距離短，讓台灣農民賺快錢，政府又做外銷績效，貿易依存度理所當然暴漲，農委會應該定期檢視出口各國比例，是否過度集中單一市場，並積極輔導農民，讓台灣農產品開創新市場。

陳吉仲回應說，今（2021年）1至9月主要農產品外銷金額，較2020年同期增加，而外銷中國大陸占比已從去年1至9月的20.8%，今年同期已經略降到20.1%，其中生鮮水果銷中占比更在今年更降至49.6%，農委會也將加強雙邊農業諮商，排除檢疫與檢驗等非關稅貿易障礙，希望透過農產品冷鏈體系、農產品初級加工、農產品外銷等三支箭，穩定農產品價格。

另國民黨籍立委呂玉玲在質詢時表示，雞蛋不能擺在同一個籃子內，希望農委會降低單一市場貿易依存度，而且農民賣農產品不會選國家，有買就會賣，政府要想好怎麼幫助農民。

陳吉仲則回應，今年賣到中國鳳梨減少，但產地價格仍高於過去兩年，主因是鳳梨出口到到其他國家，包括日本有1.8公噸，後續還會出口到美加星等國家，這次是危機，，將外銷體系建立好，就可已變成轉機，明年出口鳳梨也找到相關業者，從生產到包裝都一體自動化，也已經整合好。

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