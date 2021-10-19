一圖曝光「台灣3大地震帶」　這區一震容易造成嚴重災情

▲發生在2018年02月的花蓮地震。（圖／記者柳名耕攝）

記者葉國吏／綜合報導

台灣地震頻繁，臉書粉專「報地震-中央氣象局」貼出一張圖說明台灣主要3個地震帶，其中活動最頻繁的就屬東部地震帶，而通常容易造成嚴重災情的則是西部地震帶。

「報地震-中央氣象局」指出，台灣3大地震帶中因為西部地震通常震源淺、人口密度高，所以「一旦發生大地震，常常傳出嚴重的災害。」像是2016年的高雄美濃地震等。文中也針對台灣3個地震帶逐一說明。

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▲高雄美濃地震導致台南永康區維冠金龍大樓倒塌。（圖／記者季相儒攝）

【東部地震帶】這是大家最熟悉的地震帶了！

成因：此區的地震大多都是菲律賓海板塊、歐亞板塊碰撞直接造成的。

​範圍：臺灣東半部，北起自宜蘭東北方的海底，涵蓋花蓮、成功、臺東等地，南端幾乎與菲律賓地震帶相接，遙指呂宋島，寬度大約為 130 公里。

特徵：震源較深，尤其是花蓮以北區域，因板塊隱沒作用，震源深度可達到 300公里左右。

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【西部地震帶】此處是容易出現嚴重災情的地震帶！

成因：地震主要來自板塊碰撞前緣 的斷層作用。

範圍：臺灣西半部地區。​

特徵：震源較淺，約 10 餘公里左右。西部人口密度高，有許多大都市，一旦發生大地震，常常傳出嚴重的災害。

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【東北部地震帶】有地熱、火山活動！

成因：受沖繩海槽 的擴張作用影響而造成地震。

範圍：從蘭陽溪上游附近開始，經宜蘭向東北延伸到琉球群島。

特徵：震源較淺，且因為來自弧後盆地的張裂行為，大多呈現正斷層 的樣態。