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企業認養鰲鼓溼地　百人淨灘活動撿拾400公斤垃圾

▲▼鰲鼓溼地淨灘活動號召上百人清出近400公斤垃圾。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲鰲鼓溼地淨灘活動號召上百人清出近400公斤垃圾。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

由《今周刊》發起、台數科集團所主辦的「還海行動1095」鰲鼓淨灘活動，17日上午號召上百人齊聚鰲鼓濕地海灘共同撿拾垃圾，現場台數科集團及大揚有線電視特別簽訂嘉義縣海岸環境認養書，嘉義縣長翁章梁、台數科集團董事長廖紫岑、大揚有線電視董事長陳定泰共同簽署，未來將由企業認領鰲鼓南堤海岸，展現企業責任，守護海洋決心！

▲▼鰲鼓溼地淨灘活動號召上百人清出近400公斤垃圾。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，現代的世界公民，最重要的兩件事便是面對海洋廢棄物及減碳議題！嘉義縣政府長期以來為守護海洋資源，永續海洋生態環境，除透過行動號召民眾合力淨灘，開放轄管海岸線給民間單位認養，更結合政府與民間的力量，合力組成環保艦隊及成立「嘉有潛將」淨海聯盟，透過淨灘及淨海活動，讓有意願為環境付出的機關團體及民眾，共同為台灣海洋盡一份心力。

▲▼鰲鼓溼地淨灘活動號召上百人清出近400公斤垃圾。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，透過媒體的影響力，不僅是號召大家來海灘撿垃圾，更讓民眾能反思垃圾為何會出現在海洋中，並思考如何從源頭進行垃圾減量及如何讓海廢重生，一起努力讓海洋生態環境能永續！

▲▼鰲鼓溼地淨灘活動號召上百人清出近400公斤垃圾。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣長翁章梁、今周刊發行人梁永煌、台數科集團董事長廖紫岑、副董事長林亞璇、大揚有線電視董事長陳定泰等貴賓蒞臨現場，此次在台數科號召下，員工們攜家帶眷，共出動140人於南堤海岸清出379公斤的海廢垃圾。

▲▼鰲鼓溼地淨灘活動號召上百人清出近400公斤垃圾。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，為實現循環經濟理念，此次在海岸上撿到的塑膠寶特瓶更會透過環海行動製作成一雙雙的再生拖鞋，每項資源都不被浪費；梁永煌特別介紹，每雙再生拖鞋的鞋底都印有台灣的圖樣，象徵台灣能跟著每個人向前行！

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