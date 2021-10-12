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世展會急召寄養家庭！單身寄養爸爸心路歷程曝「1優點」

▲▼台灣世界展望會急召「寄養家庭」，也邀請單身寄養爸爸張耕華分享。（圖／台灣世界展望會）

▲台灣世界展望會急召「寄養家庭」，也邀請單身的寄養爸爸張耕華分享心路歷程。（圖／台灣世界展望會）

記者林育綾／台北報導

隨著社會高齡化、少子化、晚婚等現象影響，台灣世界展望會「寄養家庭」數量逐年下降，面臨供不應求的危機，截至今年8月底統計，仍有多達49名孩童等待中，因此近來發起「寄養30 邀你家1」行動，急召寄養家庭，更邀請年輕單身的寄養爸爸張耕華分享心路歷程，鼓勵年輕人能加入寄養服務的行列。

1991年起，台灣世界展望會接受各縣市政府委託，陸續在北中南開辦家庭寄養服務，至今已30年，服務2500個曾經受傷的孩子走出傷痛，感受愛的希望。而台灣世界展望會代理會長李紹齡表示，如今寄養家庭不足、孩童數卻不曾減少的狀況下，是近年服務中心面臨的最大困境。

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▲▼台灣世界展望會急召「寄養家庭」，也邀請單身寄養爸爸張耕華分享。（圖／台灣世界展望會）

▲台灣世界展望會急召「寄養家庭」。（圖／台灣世界展望會）

而展望會寄養家庭行列裡一名年輕生力軍，是現年36歲的張耕華，成為寄養家庭已3年多。他因曾至中南美洲投入青少年培力農業技術的經歷，萌生想幫助弱勢孩童的想法，並在回台後開始至育幼院擔任志工，過程中他察覺到，育幼院因輪班照顧，人力會流動，缺乏穩固力量支持孩子成長，讓他認知到，「唯有家庭照顧才是陪伴受傷孩子成長最好的方式」。

張耕華於是主動申請加入展望會的寄養家庭，並經層層培訓和審核成為寄養父親，他認為「所謂的家，其實重點不是血緣，而是與人之間的羈絆，彼此的需要與被需要，以及對孩子無條件的付出。」

張耕華提到，初期照顧寄養孩子的過程中，總會面臨許多不確定，例如孩子曾經在路上突然大叫並衝向馬路，當時的他耐心地陪孩子在路邊待一個小時以上，安撫情緒，並理解到原來孩子是因為不知道怎麼表達心中的不舒服，所以只好以激烈、衝撞的方式表達，「面對寄養孩子時，要學習試著把自己的角色放小，傾聽他們的想法，陪伴他們把內心痛苦釋放出來。」

▲▼台灣世界展望會急召「寄養家庭」，也邀請單身寄養爸爸張耕華分享。（圖／台灣世界展望會）

▲台灣世界展望會急召「寄養家庭」。（圖／台灣世界展望會）

一路以來他都是一個人帶小孩，同時工作和照顧孩子兩頭燒的情況，的確有壓力，但張耕華也說，對他而言，「反而能適時轉換環境，調整狀態」。此外，因為有社工員的信念和力量支持著他，讓他克服許多困難，「不只是我一個人在照顧孩子，背後還有一群人在默默為我加油。」

多數人會認為，成為寄養家庭是一件困難的事，但張耕華分享，「其實成為寄養家庭最重要的不是多有愛心和耐心，而是踏出去的勇氣，只要像我一樣打出第一通電話，恭喜你，這就是成為寄養家庭的第一步了！」

台灣世界展望會邀請愛心家庭投入「寄養家庭」服務，只要年齡介於25至65歲，有穩定收入，無不良素行紀錄且身心健康，皆可申請。

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