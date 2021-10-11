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第一勝景不再！到這裡被臭到要戴口罩　北斗美人樹旁變臭水溝

▲彰化美的像幅畫。（圖／自攝 鄉長許文萍提供 湖埔社大）

▲河濱公園的美人樹。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

北斗鎮河濱公園兩旁種植浪漫的美人樹，天天灑下一片粉紅花海，近年來水溝臭味沖天，導致民怨遊客也敗興而返，反觀埔鹽鄉東螺溪自行車道，種植台灣欒樹近日降下「黃金雨」，從綠色轉為彩虹，置身在此猶如進入夢幻秘境，員林火車站則是佈滿各種顏色的百合花朵，成為搭車往返民眾的打卡熱點。

▲彰化美的像幅畫。（圖／自攝 鄉長許文萍提供 湖埔社大）

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▲河濱公園旁的美人樹花苞。（圖／記者唐詠絮攝）

在北斗鎮河濱公園內，今年美人樹大爆花，蜿蜒長達2公里的粉紅泡泡，非常浪漫，片片粉紅花瓣落在地上鋪成花毯，落在水面上鋪成花橋，現在正是最美時節，往年國慶連假更是不少遊客前往朝聖，但今年則是上游地區河水受到汙染，導致整條河水變得發臭，有民眾說，還好疫情期間有戴口罩，要不然頂著臭味真的無法駐足，浪費了這麼美麗的景緻。

▲彰化美的像幅畫。（圖／自攝 鄉長許文萍提供 湖埔社大）

▲彰化埔鹽東螺溪沿岸台灣欒樹變彩虹。（圖／鄉長許文萍提供）

10月彰化埔鹽鄉美得像幅畫，東螺溪自行車道，種植台灣欒樹，近日降下「黃金雨」，從綠色轉為彩虹，置身在此猶如進入夢幻秘境。

台灣欒樹為台灣特有樹種，每年大約秋季10月開花，從滿株綠葉到開花，整體顏色由綠轉黃，結果時又轉為紅褐色，至蒴果乾枯時再轉為褐色而掉落，樹姿優美、色彩豐富，多棵成排望眼看去極美麗，悄悄在彰化東螺溪沿岸點綴景色，金黃與酒紅交織，為鄉間增添許多迷人風采。

▲彰化美的像幅畫。（圖／自攝 鄉長許文萍提供 湖埔社大）

▲彰化埔鹽東螺溪沿岸台灣欒樹變彩虹。（圖／鄉長許文萍提供）

員林火車站也是由台灣百合產業發展協會妝點出一大片百合花海，搭配文心蘭、火鶴花美輪美奐，尤其百合花有「百年好合、「百事合意」的涵義，今天還有民眾抓住國慶連假的尾巴，趕著到火車站前拍照打卡。

▲彰化美的像幅畫。（圖／自攝 鄉長許文萍提供 湖埔社大）

▲員林火車站內全是百合花。（圖／記者唐詠絮攝）

秘書長詹隆裕說，現場百合花有10大品種，屬居家生活花卉佈置型態，不僅讓民眾可以從簡單易懂的布置學習到到如何居家使用，在秋高氣爽的10月展出更是恰當，同時祈祝在後疫情時代，都能經濟復甦產業興盛。

▲彰化員林火車站全是百合花。（圖／記者唐詠絮攝）

▲員林火車站內被百合花妝點。（圖／記者唐詠絮攝）

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