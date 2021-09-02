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加拿大軍事專家：美國撤出阿富汗聚焦印太　台灣國際角色上升

▲▼台美關係示意圖。（合成圖／總統府提供、路透）

▲美軍撤出阿富汗之後，整體局勢對台灣有利。（合成圖／總統府提供、路透）

中央社記者陳韻聿倫敦1日專電

美國自阿富汗撤軍，結束20年任務。有評論家指出，這可讓美國將資源集中投注於印太地區等更具戰略重要性的區域；美國及其盟友將更關注台灣，但台灣也必須為負起更大責任作好準備。 英國諾丁罕大學 （University of Nottingham）台灣研究計畫 （Taiwan Studies Programme）近日發布「由阿富汗思考台灣」（Reflections from Afghanistan to Taiwan）專題，計畫資深研究員、常駐台灣的評論員寇謐將（J.Michael Cole）撰文分析，美國撤軍對國際政治的影響，如何被外界做為藉題發揮的工具。

他指出，美國在國際舞台的競爭者，例如中國，利用美方撤軍相關事件宣傳美國是正在衰落、不值得信賴的強權，並強調美國的帝國主義野心及干涉他國內政的習性，已陸續造成越南、伊拉克、阿富汗等國局勢動盪。這類宣傳隱涉，倚賴美國提供安全保障者應三思、甚至重新評估對美關係。

寇謐將提到，諸如「環球時報」等中共外宣媒體不僅毫不含蓄地宣傳美國不是台灣可靠的安全保證，也企圖讓台灣民眾灰心喪志，讓他們相信無論付出多少努力，美國都不會出兵保護他們，台灣必須自求多福。以國民黨為主的在野黨部分人士也藉機攻擊總統蔡英文所領導政府，指控她既抗中又過度親美是在玩火。

不過，主張美國應更公開明確「挺台」的人士對美國總統拜登政府自阿富汗撤軍也多所批評，包括這是軟弱的表現，恐對以色列、台灣等盟友與夥伴釋出錯誤訊號。阿富汗局勢讓這些人士更堅信，美國對台政策應由戰略「模糊」轉為「清晰」。

▲▼ 旅台加籍媒體人、《台灣守望》（Taiwan Sentinel）總編輯寇謐將（J. Michael Cole）日前表示，加拿大若想保護自身價值觀、抵抗中國大陸的影響力，可向台灣學習如何與中方交往。（圖／翻攝自Facebook／J Michael Cole）

▲台加拿大籍媒體人寇謐將。（圖／翻攝自Facebook／J Michael Cole）

寇謐將指出，美軍撤出阿富汗猶如芥川龍之介的「羅生門」，同一件事有相互矛盾的視角。各國政府及分析家並非就事論事，而是藉由談論阿富汗推動各自的議程、宣傳各自的政策偏好，且往往忽略事實。

寇謐將強調，事實十分清楚：美國不僅堅定支持台灣，更持續加強支持力道，主要原因包括台灣所在區域的戰略價值日增，以及台灣作為民主夥伴、全球供應鏈重要一環，在對抗台灣海峽對岸高壓政權的邪惡野心方面，可扮演重要角色。

寇謐將指出，除了觀察官員「說什麼」，重點仍是美國「做什麼」，如何透過政策、持續軍售、軍方強化區域任務等方式堅定支持台灣。美方的作為一再展現美國清楚了解台灣的價值。

▲▼阿富汗政府軍。（圖／路透）

▲寇謐將認為，拿台灣類比阿富汗完全缺乏事實根據。（圖／路透）

寇謐將分析，拿台灣類比阿富汗完全缺乏事實根據。美國早該調整戰略優先事項，付諸行動的拜登政府決定為此承受名聲打擊。既然資源並非無限，自阿富汗撤軍可讓美國將資源集中投注在對美國及國際民主社群而言最重要的區域。

寇謐將指出，華府及其盟友如今可望專注一致應對全球秩序在21世紀面臨的最大安全挑戰。台灣位於全球安全前線，美國及其盟友可望更加關注台灣。不過，台灣也因此必須承擔更多責任；國際重要性提升不意味台灣可以退居二線、坐等別人保護自己。

▲▼國軍本週於屏東九鵬地區實施飛彈射擊。（圖／國防部提供）

▲寇謐將引述蔡總統所言，台灣的唯一選項就是讓自己更強、更團結、防衛自己的決心更加堅定。（圖／國防部提供）

寇謐將引述蔡總統所言，台灣的唯一選項就是讓自己更強、更團結、防衛自己的決心更加堅定。美國在阿富汗的經驗顯示，就連世界頂尖強權都無法讓現實屈服於主觀意志。印太區域已成美國安全事務重點，但美國需要盟友，以擴大自己的力量，而台灣在此可扮演角色，前提是台灣為此作好準備。

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