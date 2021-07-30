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林昀儒19歲就有王者之風　美女醫生被收編：已納教養小孩教材

▲▼林昀儒。（圖／路透）

▲林昀儒對決中國球王樊振東，最終以3比4惜敗。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

林昀儒29日出戰東奧桌球男單4強賽，雖然最終以3比4惜敗中國球王樊振東，但過程中他沉穩、面對困境仍堅持到底的拚勁，打出一場精采好球，讓許多民眾看了直呼「太神了」。美女醫師許書華也在臉書讚嘆，「小小年紀已具王者之風，太勵志」、「已納入教養小孩範例教材」。

林昀儒29日與樊振東展開激戰，前5局雙方戰成2比3，由樊振東率先聽牌，比賽進入第6局，儘管一度5比9落後，他卻沒有因此受到影響，反而沉穩應對並連續搏殺追分，最終11比9大逆轉，殺進第7局，可惜在最後一局，發生了些許失誤，最終8比11輸給樊振東，比賽以3比4惜敗。

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▲▼許書華醫師。（圖／翻攝自Facebook／許書華醫師 陪妳寫日記）

▲許書華醫師。（圖／翻攝自Facebook／許書華醫師 陪妳寫日記）

林昀儒精彩的表現，讓許多網友看了直喊讚，美女醫師許書華也在臉書「許書華醫師 陪妳寫日記」表示，「這個孩子心境穩定得很不Drama，卻帶我們看到無限的可能」。

許書華感嘆，「（林昀儒）把球王逼得皮皮挫，他只說『只是堅持打好每顆球』，這麼樸實無華的道理，卻不見得容易落實參透啊」、「看他比賽，每球的來回都質量高得扣人心弦，小小年紀已具王者之風，太勵志了，謝謝你」、「已納入教養小孩範例教材」。

貼文一出，立刻引發網友熱烈回應，有人說「真的，應該寫進教科書，太勵志了」、「把球王逼上絕境了，真的厲害」、「臺灣人的韌性」、「我帶著女兒們看，也是超級熱血勵志的」、「比金牌戰還精彩的感覺」、「根本就是打金牌戰，太精采了」、「小林同學超棒」。

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