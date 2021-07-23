採購莫德納次世代疫苗遭批畫大餅　陳時中：我們確實買到很多

▲莫德納疫苗接種，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨日宣布再次和莫德納簽訂採購合約，明後年提供3500萬劑疫苗，且以次世代疫苗為主，陳時中認為次世代疫苗佈局基本盤穩了。不過，有專家認為次世代疫苗國際搶貨更凶，政府無疑又在畫大餅。陳時中反問，買很多是畫大餅？我們確實買很多，是以國內2300萬人口去規劃。

中央流行疫情指揮中心今（22）日宣布和美國莫德納公司採購3600萬劑疫苗！包含今年加購100萬劑會於第4季供應，明後兩年則有3500萬劑供應合約，分別是明年2000萬劑，後年1500萬劑，另外還有500萬劑開口合約，對應混打或者變種病毒，基本上以次世代疫苗為主。

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不過，國內第一次採購簽訂505萬劑合約，到目前為止還有近400萬劑尚未到貨。中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢表示，次世代疫苗在國際間搶貨更凶，蔡政府無異又在畫大餅，恐怕明後年也是遙遙無期，甚至再度重演今年疫苗來台拖拖拉拉的戲碼。

陳時中被問及此事時反問「買很多就叫畫大餅？我們確實買很多。」他說，國內有2300多萬人口，基本上要用兩千萬進行規劃，讓可以打得人幾乎可以打到，今年沒打到的人也可以打，兩劑打完去追加第三劑，這樣的規劃是夠的，至於實施日期則正在討論。

至於昨日公布診所接種疫苗行政費用從40元增加至100元，讓各個診所每讓1人打疫苗，就可以獲得200元的疫苗處置費加上行政費，是否溯及既往。陳時中說，包含醫師公會全聯會、學協會等都會提供意見，會和地方政府商量執行面的問題，目前初步規劃，以更改合約時間開始，修訂合約當中有不得收掛號費時間起算，不過還要和各地方政府討論一下。