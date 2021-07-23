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二級警戒指引「今天下午公布」　2原則曝光

▲▼微解封後台北市內不少夜市開始恢復營業，但在不內用不能邊走邊吃的限制下，逛夜市的樂趣喪失不少。面對這樣的改變，不少民眾還無法適應，願意前來逛夜市的意願大大降低。圖為冷冷清清人潮稀落的臨江街夜市。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市內不少夜市恢復營業，但因為不能邊走邊吃的限制，人潮仍偏冷清。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔子柔／綜合報導

近期本土疫情趨緩，三級警戒目前預計延至7月26日，中央疫情指揮中心原訂這兩天公佈降級指引，但昨（22）日卻有相關草案外流，根據了解最快今天下午就會對外公布。

中央流行疫情指揮中心至今還沒宣布詳細指引，引起警戒延長疑問，據透露，指揮中心緩步降級的規劃已經評估確定過目前國內的疫情可以控制，但中央與地方仍須在「強化預防」和「應變能力」的2大原則下進行防疫，包括：積極預防、即時應變。

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▲中央評估三級警戒7月26日過後降級。（示意圖／記者劉亮亨攝）

昨晚網路瘋傳一張調降至二級警戒管制草案，通案原則當中，室內人數限制從5人改為50人、室外10人改為100人；教育方面，幼兒、托嬰、補習班也適度鬆綁開放，高中職以下運動團隊也可分流返校訓練；超商、賣場開放內用，公祭與普渡也開放，婚宴開放但也要遵守室內50人、室外100人上線，遵守餐飲指引不得逐桌敬酒。

對此莊人祥證實相關內容是指揮中心與地方開會的草案，會朝這個方向去訂定。另外根據TVBS報導，今天下午指揮中心記者會上，就會對外宣布降級指引。

【二級警戒草案】

通案性原則
1.除飲食外，全程佩戴口罩。
2.實聯制。
3.保持社交安全距離固定地點宗教活動。
4.人流控管或總量管制。
5.室內空間至少1.5米／人（2.25平方米／人），室外空間至少1米／人（1平方米/人）。
6.室內人數限制50人，室外人數限制100人，若超額則提防疫計畫100人。
7.餐內用原則依照衛福部規定處理。

戶外空間：
休閒農場、森林遊樂區及步道、遊樂風景區、國家公園文化園區
1.休閒農場內附設的釣魚場/釣蝦場開放。
2.山屋營地暫不開放。
3.無法全程配戴口罩的水域活動（海邊、沙灘、水域設施）不開放。

植物園
1.預約制。
2.禁止飲食。
3.室內展示場館不開放。

第一類漁港垂釣區娛樂漁業漁船
1.開放漁港垂釣、單出入口管制。
2.開放漁船載客出海觀光。

室內展覽
美術館、博物館、科博館。
1.單一出入口管制，以預約為優先。
2.語音導覽、穿戴式、體驗型與互動式器材設備不開放。
3.不接受50人以上團客預約觀展。

商業展覽或會議
開放，比照通案性原則辦理。

劇組拍攝
1.演出人員、劇組人員－如附3至7天內陰性證明，正式表演時得脫下口罩演出。
2.觀眾－不設搖滾區，固定座位，採間隔座或梅花座，舞台與座席最前端間隔至少3公尺。

運動場館
1.開放保齡球館、撞球場。
2.球具清消後，始得提供下一個人使用。

高中以下學校運動團隊訓練
1.工作人員（教練、防護員等）附3至7天內陰性證明,並定期篩檢（至少1次／週）。
2.分時分段分返校訓練，各時段室內10人、室外20人上限。
3.不開放住宿。

餐飲
超商、賣場內用區
1.開放，按餐飲指引辦理。
2.商熟食不開放售。

幼兒園、托嬰中心、課照中心
1.開放條件教師及工作人員疫苗施打率達80%，未施打疫幼兒園、托嬰中心苗或疫苗接種未達14天者，須有三日內快篩或核酸檢驗陰、課照中心性證明，每3-7天定期快篩。原則每7天篩檢，應變處置時得縮短為每3天篩檢。
2.無窗、無法保持通風之室內空間（如地下室）不開放。

補習班
1.開放條件：未施打疫苗或疫苗接種未達14天者，須有三日內快篩或核酸檢驗陰性證明，且每3至7天定期快篩。原則每7天篩檢，應變處置時得縮短為每3天篩檢。
2.無窗、無法保持通風之室內空間(如地下室)不開放。

交通
台鐵、高鐵
1.公共空間（大廳、車廂、候車區）除用餐區外，不開放飲食。
2.採間隔座（上限七成）。

民俗宗教
宗教場所
如須住宿，以「1人1室」為原則，同住家人可多人同室。

宗教集會活動(禮拜、彌撒、誦經、禪修等)
1.固定座位，採梅花座。
2.中元普渡相關活動（放水燈、中元祭、義民節等）皆須保持社交距離及遵守集會活動人數限制。

酬神演出
1.演出人員-如有3-7日篩陰性證明，正式表演時得脫下口罩演出。
2.觀眾－禁止飲食，非固定座位，舞台與座席最前端間隔至少3公尺。

其他旅行業
開放50人以下旅行，遊覽車須間隔座（大車上限坐20人）、麥克風須清消後始得提供下一個人使用。

娃娃機業
須有專人於營業時間管理者開放，縮小出入口並以實施實聯制、加強機台清消、人流管制。

美容美體業、民俗調理業
1.預約制、民俗調理業者須檢附技能證明。
2.禁止密閉空間、定期清消且接待下一位客人須時間區隔。
3.須拿口罩進行的項目（如臉部美容、紋等）不開放。
*請經濟部與縣市政府經發局討論，確認身體美容業合法業者，以及參考民俗調理業提出相關管制措施。

暫不開放
1.游泳池。
2.八大行業。
3.遶境、進香等非固定地點宗教活動。

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