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烟花龜速最快半夜陸警！8縣市豪大雨　強度將登頂明影響最劇

天氣圖。（圖／氣象局）

▲烟花颱風外圍環流持續影響中。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

烟花龜速，豪大雨來了！中央氣象局今天（22日）清晨對苗栗以北、宜蘭縣發布豪大雨特報。氣象局預報員黃恩鴻表示，不排除今天半夜到周五清晨，發布中度颱風烟花陸上警報，但若烟花路徑再北偏，也可能不發陸警。他提醒，周五到周六颱風影響最大。

豪雨特報：新竹縣、苗栗縣

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大雨特報：台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、宜蘭縣

氣象局對8縣市發布豪大雨特報，烟花颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今新竹縣、苗栗縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗以北地區、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨及強陣風。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼烟花路徑又稍往北偏。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，烟花今晨5時的中心位置在台北的東南東方約500公里海面上，向西轉西北西緩慢進行，中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺（約每小時144公里），相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺（約每小時180公里），相當於15級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑70公里。

黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今受到颱風外圍環流影響，北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，北部山區有局部豪雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

黃恩鴻提醒，周五、周六颱風影響最大，中部以北、東北部地區及南部山區有陣雨或雷雨，有局部大雨或豪雨發生的機率，其中北部山區最明顯，有局部豪雨以上等級降雨發生的機率。

黃恩鴻說，烟花颱風路徑有變動，今晨最新一報和半夜相比又稍微往北，預估從北部海面東側通過，暴風圈會掠過北台灣陸地，不排除在今半夜到周五清晨發陸警，但若未來路徑又往北一些，可能連陸警都不發。

黃恩鴻分析，烟花未來12至48小時行經環境優良地區，會再增強一些些，接近台灣時、周四、周五是強度巔峰時，隨後往北離開優良海溫環境，會慢慢減弱。

（圖／RAMMB）

▲▼烟花龜速前進中。（圖／翻攝RAMMB、氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

黃恩鴻提醒，今、周五西半部、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風；北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率。

黃恩鴻表示，周六下半天降雨明顯減緩，但之後大低壓帶進西南風，中南部持續性降雨到下周三，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

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