2021畢業歌／虎尾高中《不用在意》

《不用在意》

作詞：張紘睿

作曲：張紘睿

演唱：蕭湣諭、張紘睿

創作理念：

高中三年或許因為很多別人的看法而改變了自己，但是，不需要去在意別人的眼光，要相信自己，自己就是最閃耀的光芒。

歌詞：

| Verse1 |

在夢中醒過來 沒意料

趁現在 沒必要

只在乎 我們的最後一秒

想起來 妳的好

回憶三年互相依靠

不想浪費一絲一毫

不知道 未來會發生甚麼事情

看不到 自己對於未來的憧憬

沒想到 路上會碰到許多難題

夢已清醒 是時候向自己來證明

永遠都不想忘記 那些很開心的回憶

還是想要繼續徜徉在夢裡

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| Chorus1 |

渴望自己 能擁有超能力 看穿她的心

癡心妄想 到達了最後可以 變成萬人迷

但卻不知 擁有著美麗的心 是最美的事情

旁人言語 全都當成空氣 真的不用在意

| Verse2 |

在夢中醒過來 沒意料

趁現在 沒必要

只在乎 我們的最後一秒

想起來 妳的好

回憶三年互相依靠

不想浪費一絲一毫

| Rap 蕭 |

繼續著 腦海裡不斷去欺騙自己

多曲折 日復一日的感到快窒息

過去了 現在的我不再自怨自艾

管他人說我 我不想照做

不用在意 你是否聽到

或許是意外 又或許是臉紅心跳

下雨過後的彩虹 也許是種信號

不希望你難過 只願你歲月靜好

| Rap 睿 |

要不顧一切勇敢追夢

這道理 全部人早都會

讀完段考就像是黑洞

沒道理 他說沒有準備

孤獨寂寞的夜晚

每天埋頭苦背 想追求良好學位

如期上了大學

要能順利畢業 請記得繳好學費

不用體會 不想再裝 不去理會

就像是火焰般的灼烈

也不用對世界去妥協

不想照 字面上 一樣的感受到 艱苦卓絕

一直到 世界上 不好的事物都 全部破滅

| Chorus2 |

渴望自己 能擁有超能力 看穿她的心

癡心妄想 到達了最後可以 變成萬人迷

但卻不知 擁有著美麗的心 是最美的事情

旁人言語 全都當成空氣 真的不用在意

| Chorus3 |

渴望自己 能擁有超能力 看穿她的心

癡心妄想 到達了最後可以 變成萬人迷

但卻不知 擁有著美麗的心 是最美的事情

旁人言語 全都當成空氣 真的不用在意

Rap:

要不顧一切勇敢追夢 這道理 全部人早都會

讀完段考就像是黑洞 沒道理 他說沒有準備

孤獨寂寞的夜晚 每天埋頭苦背

想追求良好學位

如期上了大學 要能順利畢業

請記得繳好學費

人們總說的 開心的活著

不想要 每一天 水深與火熱

期待有破折 相處的磨合

這世界 承載的 高深與莫測

不想照 字面上 一樣的感受到 艱苦卓絕

一直到 世界上 不好的事物都 全部破滅