2021畢業歌／虎尾高中《不用在意》

《不用在意》
作詞：張紘睿
作曲：張紘睿
演唱：蕭湣諭、張紘睿
創作理念：
高中三年或許因為很多別人的看法而改變了自己，但是，不需要去在意別人的眼光，要相信自己，自己就是最閃耀的光芒。
歌詞：
| Verse1 |
在夢中醒過來 沒意料
趁現在 沒必要
只在乎 我們的最後一秒
想起來 妳的好
回憶三年互相依靠
不想浪費一絲一毫
不知道 未來會發生甚麼事情
看不到 自己對於未來的憧憬
沒想到 路上會碰到許多難題
夢已清醒 是時候向自己來證明
永遠都不想忘記 那些很開心的回憶
還是想要繼續徜徉在夢裡
| Chorus1 |
渴望自己 能擁有超能力 看穿她的心
癡心妄想 到達了最後可以 變成萬人迷
但卻不知 擁有著美麗的心 是最美的事情
旁人言語 全都當成空氣 真的不用在意
| Verse2 |
在夢中醒過來 沒意料
趁現在 沒必要
只在乎 我們的最後一秒
想起來 妳的好
回憶三年互相依靠
不想浪費一絲一毫
| Rap 蕭 |
繼續著 腦海裡不斷去欺騙自己
多曲折 日復一日的感到快窒息
過去了 現在的我不再自怨自艾
管他人說我 我不想照做
不用在意 你是否聽到
或許是意外 又或許是臉紅心跳
下雨過後的彩虹 也許是種信號
不希望你難過 只願你歲月靜好
| Rap 睿 |
要不顧一切勇敢追夢
這道理 全部人早都會
讀完段考就像是黑洞
沒道理 他說沒有準備
孤獨寂寞的夜晚
每天埋頭苦背 想追求良好學位
如期上了大學
要能順利畢業 請記得繳好學費
不用體會 不想再裝 不去理會
就像是火焰般的灼烈
也不用對世界去妥協
不想照 字面上 一樣的感受到 艱苦卓絕
一直到 世界上 不好的事物都 全部破滅
| Chorus2 |
渴望自己 能擁有超能力 看穿她的心
癡心妄想 到達了最後可以 變成萬人迷
但卻不知 擁有著美麗的心 是最美的事情
旁人言語 全都當成空氣 真的不用在意
| Chorus3 |
渴望自己 能擁有超能力 看穿她的心
癡心妄想 到達了最後可以 變成萬人迷
但卻不知 擁有著美麗的心 是最美的事情
旁人言語 全都當成空氣 真的不用在意
Rap:
要不顧一切勇敢追夢 這道理 全部人早都會
讀完段考就像是黑洞 沒道理 他說沒有準備
孤獨寂寞的夜晚 每天埋頭苦背
想追求良好學位
如期上了大學 要能順利畢業
請記得繳好學費
人們總說的 開心的活著
不想要 每一天 水深與火熱
期待有破折 相處的磨合
這世界 承載的 高深與莫測
不想照 字面上 一樣的感受到 艱苦卓絕
一直到 世界上 不好的事物都 全部破滅
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