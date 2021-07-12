溫朗東撩衣秀「磁力手臂」！手機直放緊吸：我沒打疫苗…真相曝

記者施怡妏／綜合報導

馬來西亞日前傳出有民眾在接種疫苗後，手臂產生磁力，可以吸附鐵製湯匙、刀叉等，甚至在10日傳出台北汐止區也有一名婦人打完莫德納疫苗後，手臂吸滿鐵叉子的類似情況，引起熱議，網紅評論家溫朗東也秀出手臂吸上手機的照片，大喊「磁力來了」，但其實是因為還沒洗澡，貼文一出笑翻網友。

溫朗東昨（11）晚間在臉書發文，寫道「磁力來了！」只見照片中，他將衣服往上撩，手機竟然緊緊地吸在手臂上，原來是因為還沒洗澡，身體黏黏的緣故，他事後也笑說，「手機摔壞的不要找我」，並透露自己還沒有打疫苗，「我沒打疫苗啦，等國產」。

照片一出，網友們笑翻天，「突然間想建議收廢鐵五金的阿婆一定要去打疫苗，這樣就不用推車了」、「我比較想要吸鈔票」、「這是黏力吧」、「這麼有磁力吸什麼手機，吸一輛法拉利先」、「原來萬磁王就是你」、「整天流汗的效果」。

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▲馬來西亞多人驚爆接種疫苗後手臂出現磁力。（圖／翻攝自Facebook／砂州眼 Sarawak Eye）

根據《路透社》報導，輝瑞公司發言人告訴《路透社》，他們的疫苗絕對不含任何金屬，注射後不會引發磁性反應。此外，美國疾病管制與預防中心（CDC）也在官網進一步證實，所有COVID-19疫苗都不含金屬，不會讓注射部位產生磁力。

一名英國物理學家科伊（Michael Coey）表示，接種疫苗後會產生磁力，這種說法根本是在胡說八道，並指出「如果人體要產生磁力，可以吸附金屬物品」，人體內就必須要有大約1克的金屬，「如果它存在，你應該會很容易感覺到」、「我妻子才剛打BNT疫苗，我兩周前也打了該疫苗，我們的手臂沒有被磁鐵吸引」。