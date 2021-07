【英語多益通】東奧選手簽生死狀　英文怎麼說？

▲ 東京奧運即將頭登場。(圖/達志影像/美聯社)

文/陳涵瑋

原定去(2020)年舉辦的東京奧運因新冠肺炎疫情而延期到今年夏天,距離開幕日僅剩不到兩周,東京疫情又再度惡化。面對日本民眾的反對浪潮和抵制聲音,究竟日本為何不停辦東奧呢?

主因在於國際奧委會(International Olympic Committee,簡稱IOC)才是奧運會的擁有者(owner),所以只有國際奧委會可以終止合同(terminate contracts),若是日本毀約,停辦奧運的風險和損失基本上都要由日本自行吸收。

“Financial Ramifications Of Coronavirus Canceling Tokyo Olympics Would be ‘Massive’.” (Forbes.com 04/28/2020)

(因冠狀病毒取消東京奧運會的金融後果將是巨大的。)

這邊的ramifications (n) 表示「影響;後續效應」,是英文新聞的常用詞彙。

The agreement will have significant ramifications upon the relations between two parties.

(該協議將對雙方關係產生重大影響。)

簽署免責切結書 sign a waiver

IOC堅持不停辦,更於今年5月底在日內瓦召開的運動員協調會議中,提出參賽運動員有義務簽署等同「生死狀」的免責切結書,立即引發軒然大波與撻伐。

IOC讓參賽者簽屬免責切結書(sign a waiver),這裡的「免責聲明」使用waiver而非disclaimer,因waiver表示當事人「拋棄權利」或相對的「讓對方豁免責任」。概念與商務職場上,公司間或與個人簽署的豁免函(waiver letter)相同,以確保日後產品、服務或活動若有發生瑕疵、意外,該單位擁有法律責任豁免權(liability waiver)。

而disclaimer表示的「免責聲明」,則代表「簽署或發出聲明的當事人一方」對於「當事人他方」不負特定責任,廣泛用於各種商業行為或產品上。

The disclaimer was issued that the cartoon contains offensive content, not suitable for kids.

(聲明提醒此卡通包含不雅內容,兒童不宜。)

搭配法律合約、協議、條約協定詞彙(如contract、agreement、treaty等)的動詞,「簽署」多用sign,「起草」用draw up、「違反」用breach、「終止」用terminate。

文件中的細部條款,常見字有clause與terms。前者多指法律文書用語,為法條裡的「第...條」,而後者為(交易、借貸、雇用、委任的)合約書、(政治上的)條約、協議會使用到的詞彙,表示「交易條件」或「合約條款」。



The IOC coordination meeting has begun legal proceedings to impose the terms .

(IOC協調會議已經開始法律程序以強制執行這些條款。)

深入了解waiver的搭配詞語與其動詞waive (v)「免除;放棄(權利、要求)」,即會發現這些用法不但在多益測驗中的一般商務、人事、採購情境中時常運用,在日常生活中出現頻率也很高。如:tuition waiver(免學費)、visa waiver(免簽證)、waiver of premium rider(保費減免條款)、打疫苗前要簽的vaccine waiver form(確保施打後身體不適,施打單位並無權責)。

Waiving shipping fees is one strategy to boost E-commerce store sales.

(免運費是促進電子商務的銷售策略之一。)

另外,美國聯盟體育術語中,waivers表示「釋出名單」,當球員被放入名單,其他球隊可在72小時之內提出交易(trade)與要求(claim)讓渡此名選手。相反地,若無人爭取,則原球隊放掉(release)此球員後,其便成為自由球員(a cleared waiver)。

After the 2021 playoffs, the veteran player obtained cleared waivers and hinted at retirement.

(2021年季後賽,這位老將球員成為自由球員後暗示要退休。)

「退出、放棄比賽」 英文可以這麼說

奧運不停辦且要選手簽下免責聲明,讓不少參賽者萌生退賽的念頭。要表示「退出、放棄」比賽,除了使用最簡易的give up、drop out of的片語,還可以用以下詞彙。

● withdraw

withdraw (v)「退出、撤離」,如軍隊的撤退或企業機構退出某投資範圍皆可使用。多益測驗的商務核心字彙中,withdraw多為「提款」之意,相反詞「存款」為deposit。

The CEO sought to change the operational strategy so that the branch will be withdrawn from the American market within one month.

(CEO試圖改變運營策略,所以分公司將在一個月內撤出美國市場。)

● pull out

片語pull out十分「具象化」,原指「拉出、拔出」,因此就含「退出、脫離」之意,與withdraw相同,可用在「退出比賽、活動、單位、軍事範疇、投資範圍」等。

Australia’s baseball team has pulled out of Olympic qualifiers, citing the “insurmountable” challenge of traveling to Mexico during COVID-19. (CNN.com 06/09)

(澳州棒球隊已退出奧運會預選賽,理由是在COVID-19期間前往墨西哥是「無法克服的」挑戰。)

● scratch

scratch (v) (n)原意為「抓;搔;刮去;刪去」之意。可用於體育競賽上,比賽開始前將參賽者名字從紀錄表中「刪去」,即為「(使)退賽」。賽馬時常見此字。

The right halfback was scratched from his team’s lineup prior to the game due to his coach’s decision.

(由於教練的決定,右中衛在賽前被從球隊陣容中剔除。)

● default

default (n) (v)原意為「不履行、違約、拖欠」。另一個在生活中最常遇到的意思則為電腦用語中的還原「預設值」。此字亦可表示「不參加(比賽);(中途)棄權」,體育用法中,表示因「對方棄權」而獲勝,則使用搭配詞by default。

The home team won by default finally because the other visitor team never showed up.

(主隊因為另一客隊從未出現棄權而最終獲勝。)

● retire

retire (v)原意多表示「退休、撤退」。在羽球國際裁判用語中,(name of player/team)retired,代表(某人/隊伍)棄賽;而當裁判問參賽者「Are you retiring?」則表示詢問對方「你要棄賽?」

The badminton player retired from the tournament with a cruciate knee ligament injury.

(這位羽毛球運動員因膝蓋十字韌帶受傷退出了比賽。)

● bow out

bow out (v)與片語pull out有異曲同工之妙,就是下台一鞠躬的意思,帶有「(中途)退出;退休」之意。

The aging athlete decided to bow out of sport when facing his inevitable physical decline.

(面對不可避免的體能衰退,這位年邁的運動員決定退出體壇。)

【多益模擬試題】

1. Since the coronavirus outbreak, many financial institutions have got online transaction fees _____ to encourage the public to transact through digital channels.

(A) waive

(B) waived

(C) waiving

(D) to waive

2. After a political career spanning two decades, Mayor Wang has announced that he will not seek re-election at the end of this term and will _____ of politics.

(A) bow

(B) bow to

(C) bow out

(D) bow down



解析:

1. 正解為(B)。題意為「自疫情爆發以來,許多金融機構已免除線上交易費用,以鼓勵大眾透過數位管道進行交易。」此題為文法題,受詞online transaction fees與動作waive「免除」搭配,應使用「被動語態」,即「get + O + p.p.」,故選(B)。

2. 正解為(C)。此題為字彙片語題。題意為「在長達20年的政治生涯之後,王市長宣布本次任期結束後將不尋求連任,並退出政壇。」此題考點為bow的詞語用法,正解(C) bow out (of)表示「退出;退休」,其他三個選項為(A)鞠躬、(B)順從;接受、(D)屈服,語意與搭配用法皆不適宜 。

