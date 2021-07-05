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【英語多益通】東奧選手簽生死狀　英文怎麼說？

▲▼ 東京奧運,東奧。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 東京奧運即將頭登場。（圖／達志影像／美聯社）

文／陳涵瑋

原定去（2020）年舉辦的東京奧運因新冠肺炎疫情而延期到今年夏天，距離開幕日僅剩不到兩周，東京疫情又再度惡化。面對日本民眾的反對浪潮和抵制聲音，究竟日本為何不停辦東奧呢？

主因在於國際奧委會（International Olympic Committee，簡稱IOC）才是奧運會的擁有者（owner），所以只有國際奧委會可以終止合同（terminate contracts），若是日本毀約，停辦奧運的風險和損失基本上都要由日本自行吸收。

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“Financial Ramifications Of Coronavirus Canceling Tokyo Olympics Would be ‘Massive’.” （Forbes.com 04/28/2020）
（因冠狀病毒取消東京奧運會的金融後果將是巨大的。）

這邊的ramifications (n) 表示「影響；後續效應」，是英文新聞的常用詞彙。

The agreement will have significant ramifications upon the relations between two parties.
（該協議將對雙方關係產生重大影響。）

簽署免責切結書 sign a waiver

IOC堅持不停辦，更於今年5月底在日內瓦召開的運動員協調會議中，提出參賽運動員有義務簽署等同「生死狀」的免責切結書，立即引發軒然大波與撻伐。

IOC讓參賽者簽屬免責切結書（sign a waiver），這裡的「免責聲明」使用waiver而非disclaimer，因waiver表示當事人「拋棄權利」或相對的「讓對方豁免責任」。概念與商務職場上，公司間或與個人簽署的豁免函（waiver letter）相同，以確保日後產品、服務或活動若有發生瑕疵、意外，該單位擁有法律責任豁免權（liability waiver）。

而disclaimer表示的「免責聲明」，則代表「簽署或發出聲明的當事人一方」對於「當事人他方」不負特定責任，廣泛用於各種商業行為或產品上。

The disclaimer was issued that the cartoon contains offensive content, not suitable for kids.
（聲明提醒此卡通包含不雅內容，兒童不宜。）

搭配法律合約、協議、條約協定詞彙（如contract、agreement、treaty等）的動詞，「簽署」多用sign，「起草」用draw up、「違反」用breach、「終止」用terminate。

文件中的細部條款，常見字有clause與terms。前者多指法律文書用語，為法條裡的「第...條」，而後者為（交易、借貸、雇用、委任的）合約書、（政治上的）條約、協議會使用到的詞彙，表示「交易條件」或「合約條款」。

The IOC coordination meeting has begun legal proceedings to impose the terms.
（IOC協調會議已經開始法律程序以強制執行這些條款。）

深入了解waiver的搭配詞語與其動詞waive (v)「免除；放棄（權利、要求）」，即會發現這些用法不但在多益測驗中的一般商務、人事、採購情境中時常運用，在日常生活中出現頻率也很高。如：tuition waiver（免學費）、visa waiver（免簽證）、waiver of premium rider（保費減免條款）、打疫苗前要簽的vaccine waiver form（確保施打後身體不適，施打單位並無權責）。

Waiving shipping fees is one strategy to boost E-commerce store sales.
（免運費是促進電子商務的銷售策略之一。）

另外，美國聯盟體育術語中，waivers表示「釋出名單」，當球員被放入名單，其他球隊可在72小時之內提出交易（trade）與要求（claim）讓渡此名選手。相反地，若無人爭取，則原球隊放掉（release）此球員後，其便成為自由球員（a cleared waiver）。

After the 2021 playoffs, the veteran player obtained cleared waivers and hinted at retirement.
（2021年季後賽，這位老將球員成為自由球員後暗示要退休。）

「退出、放棄比賽」 英文可以這麼說

奧運不停辦且要選手簽下免責聲明，讓不少參賽者萌生退賽的念頭。要表示「退出、放棄」比賽，除了使用最簡易的give up、drop out of的片語，還可以用以下詞彙。

● withdraw
withdraw (v)「退出、撤離」，如軍隊的撤退或企業機構退出某投資範圍皆可使用。多益測驗的商務核心字彙中，withdraw多為「提款」之意，相反詞「存款」為deposit。

The CEO sought to change the operational strategy so that the branch will be withdrawn from the American market within one month.
（CEO試圖改變運營策略，所以分公司將在一個月內撤出美國市場。）

● pull out
片語pull out十分「具象化」，原指「拉出、拔出」，因此就含「退出、脫離」之意，與withdraw相同，可用在「退出比賽、活動、單位、軍事範疇、投資範圍」等。

Australia’s baseball team has pulled out of Olympic qualifiers, citing the “insurmountable” challenge of traveling to Mexico during COVID-19. (CNN.com 06／09)
（澳州棒球隊已退出奧運會預選賽，理由是在COVID-19期間前往墨西哥是「無法克服的」挑戰。）

● scratch
scratch (v) (n)原意為「抓；搔；刮去；刪去」之意。可用於體育競賽上，比賽開始前將參賽者名字從紀錄表中「刪去」，即為「（使）退賽」。賽馬時常見此字。

The right halfback was scratched from his team’s lineup prior to the game due to his coach’s decision.
（由於教練的決定，右中衛在賽前被從球隊陣容中剔除。）

● default
default (n) (v)原意為「不履行、違約、拖欠」。另一個在生活中最常遇到的意思則為電腦用語中的還原「預設值」。此字亦可表示「不參加（比賽）；（中途）棄權」，體育用法中，表示因「對方棄權」而獲勝，則使用搭配詞by default。

The home team won by default finally because the other visitor team never showed up.
（主隊因為另一客隊從未出現棄權而最終獲勝。）

● retire
retire (v)原意多表示「退休、撤退」。在羽球國際裁判用語中，（name of player／team）retired，代表（某人／隊伍）棄賽；而當裁判問參賽者「Are you retiring?」則表示詢問對方「你要棄賽？」

The badminton player retired from the tournament with a cruciate knee ligament injury.
（這位羽毛球運動員因膝蓋十字韌帶受傷退出了比賽。）

● bow out
bow out (v)與片語pull out有異曲同工之妙，就是下台一鞠躬的意思，帶有「（中途）退出；退休」之意。

The aging athlete decided to bow out of sport when facing his inevitable physical decline.
（面對不可避免的體能衰退，這位年邁的運動員決定退出體壇。）

【多益模擬試題】

1. Since the coronavirus outbreak, many financial institutions have got online transaction fees _____ to encourage the public to transact through digital channels.
(A) waive
(B) waived
(C) waiving
(D) to waive

2. After a political career spanning two decades, Mayor Wang has announced that he will not seek re-election at the end of this term and will _____ of politics.
(A) bow
(B) bow to
(C) bow out
(D) bow down

解析：

1. 正解為(B)。題意為「自疫情爆發以來，許多金融機構已免除線上交易費用，以鼓勵大眾透過數位管道進行交易。」此題為文法題，受詞online transaction fees與動作waive「免除」搭配，應使用「被動語態」，即「get + O + p.p.」，故選(B)。

2. 正解為(C)。此題為字彙片語題。題意為「在長達20年的政治生涯之後，王市長宣布本次任期結束後將不尋求連任，並退出政壇。」此題考點為bow的詞語用法，正解(C) bow out (of)表示「退出；退休」，其他三個選項為(A)鞠躬、(B)順從；接受、(D)屈服，語意與搭配用法皆不適宜 。

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