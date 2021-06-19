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遠距工作4招增加信任感！5分鐘通話比打字好、會議開鏡頭打破尷尬

▲▼Pinkoi產品長兼共同創辦人林怡君(Maibelle) ，分享自己居家工作超過10年的心得。（圖／Pinkoi提供）

▲ 2020年疫情爆發後，Pinkoi嘗試自主練習「輪班WFH」的會議日常。（圖／Pinkoi提供）

記者林育綾／綜合報導

「遠距工作」彼此見不到面，身為主管如何透過螢幕帶領團隊，彼此信任並有效完成工作也成為重要課題！Pinkoi產品長兼共同創辦人林怡君(Maibelle) 擁有超過10年的WFH經驗，近來分享如何遠距離與夥伴建立互信關係，其中提到「5分鐘視訊通話能講清楚的事情，就直接約，不要只仰賴文字溝通」，以免產生誤解；另外也可以在大家開會前事先溝通好，視訊會議時「要把鏡頭打開」。

Maibelle居家遠距工作超過10年，帶領了百人團隊，由於長年定居在美國，過去都是維持著在美國居家工作、每年飛回台灣3到4趟，跟辦公室團隊一起工作的節奏；不過自從2020年全球疫情爆發，至今已超過一年沒機會回到台北辦公室了，因此在這段期間加入的新進員工，跟她都是素昧謀面的「網友」。

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近來她被詢問關於「遠距工作心法」，尤其在見不到彼此的情況下，如何透過電腦螢幕培養信任感、激發團隊貢獻也相當關鍵。

▲▼Pinkoi產品長兼共同創辦人林怡君(Maibelle) ，分享自己居家工作超過10年的心得。（圖／Pinkoi提供）

▲Pinkoi產品長兼共同創辦人林怡君(Maibelle) ，分享自己居家工作超過10年的心得。（圖／Pinkoi提供）

1、清楚雙方共識，必要時視訊通話

Maibelle認為，由於選擇了彼此互信的工作關係，因此在明確表達工作上的期待、確認雙方對目標是否有清楚共識，就變得極為重要。她相當重視的隊友有沒有清楚地跟緊目標，以及熟悉自己工作內容背後的原因。
 
另外在純文字溝通時，資訊解讀上難免會產生落差，文字容易被錯誤解讀，同一句話在不同人眼裡，常常是不同的語氣。這時候就要不時地校正，確保螢幕後的雙方都往一致的方向上前進。

她建議，能用5分鐘視訊電話講清楚的事情，就直接約，不要只仰賴文字溝通「有時候，一個5分鐘的視訊quick call就可以產生很大的作用了。」

2、視訊會議開鏡頭，打破因距離產生的尷尬

她提到，有時在視訊會議時，某些參與者沒開鏡頭、麥克風也設靜音，而這種「尷尬的沈默」跟大家一起在會議室互動的感覺很不一樣。如今WFH演變成新日常，她鼓勵在視訊會議時，試著去打破這種因距離感而產生的尷尬，例如預先說好「下次會議大家一定要開鏡頭」，讓需要先變換背景、先化妝的人，都能提前準備，每個人都真的「出席」的會議才更凝聚、更有向心力。

▲視訊會議事先說好大家都把鏡頭打開，更有參與感和向心力。（示意圖／奇美博物館）

3、保留空間讓隊友「填空」

此外，Maibelle還會事先掌握「工作授權」上的平衡，不會亦步亦趨地下指導棋，而是在「設定明確目標、資訊透明化」的前提下，把舞台留給對方發揮，溝通上也保留空間讓隊友「填空」。
 
在帶人方面，因為不像面對面時能讀到對方的細微表情，增加許多帶人的困難度。她說，自己就像是個偵探一樣，常得特別留心共事曾發生過的各種小細節，並且時刻提醒自己要給隊友「及時且足夠頻繁的反饋」，如果是針對負面行為的反饋，要留下足夠空間給對方填空「我看到的事實不見得是對方的事實」。

她提醒主管們，別根據自己片面的觀察就先預設立場；如果雙方已建立起適度的信任感，請留空間讓隊友能自主判斷情況及做決策。

4、主動問隊友給自己的回饋

同樣的，主管也要時刻提醒自己，向隊友詢問給自己的回饋，「有什麼可以幫助我下次做得更好？」、「我剛才哪邊講不清楚？」

她認為，遠距離帶領團隊要像跳國標舞，「有時你進一步，我退一步」反之亦然，這樣的默契的確需要時間來試探與培養，然而一旦創造出這般良性的溝通循環，帶領團隊上又何須micro-management（微觀管理，指一種密切觀察和操控的管理方式）？

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