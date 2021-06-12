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檢察官硬了！詐團旅館隔離「走道派菸」畫面曝　怒轟：耗防疫能量

記者吳奕靖／高雄報導

上個月28日，調查局跟歐洲刑警組織聯手破獲北馬其頓的詐騙機房，將48名台灣人遣送返台，依照防疫規定進行14天隔離檢疫，沒想到這群人竟然惡搞防疫旅館，不但撕毀床單、串門子、用空的紅茶鋁箔包夾帶香菸，還走出房門「分派香菸」交流，衛生局火大已開出19張10萬元罰單，詐團成員離譜行徑的畫面也隨之曝光。

▲馬其頓詐騙團在防疫旅館當中，無視規定跑出房門外，監視器全都錄 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲馬其頓詐騙團在防疫旅館當中，無視規定跑出房門外，監視器全都錄 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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據了解這48名被從馬其頓遣送的台灣人，在檢疫旅館當中根本當成是小學生的「畢業旅行」，無視於檢疫規定，不但到隔壁房間來串門子，甚至還用空紅茶包袋夾帶香菸，甚至還學起了電影，用床單捆成繩索，從8樓垂吊到樓下偷渡香菸，就在12日凌晨期滿，經過PCR檢測為陰性之後，檢調人員將他們拘提送辦。

▲馬其頓詐騙團在防疫旅館當中，無視規定跑出房門外，監視器全都錄 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲馬其頓詐騙團在防疫旅館當中，無視規定跑出房門外，監視器全都錄 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

但是就在隔離期間，這群人無視於防疫規定，被旅館人員以監視器畫面來向衛生局舉發，監視器畫面當中，分別在5日跟7日，都有人從房間裡探頭，甚至沒穿好衣服，就直接丟「香菸」交換，甚至還有專門的「分派工」，一間一間丟，如果力道短了，還會有人從房間走出來拿走，衛生局依照畫面開罰。

不排除是惡意報復，因為現在檢疫期滿，48人被帶走人，檢疫旅館可苦了！旅館人員打掃房間的時候發現，他們不但撕毀床單，還把垃圾、瓜子殼丟滿地，房間簡直就像是「鬼打到」，髒亂不堪。總計14天隔離期間，衛生局已開出19張各10萬元的罰單，48人中，還有2人未繳交防疫旅館費用。

高雄地檢署表示他們是台灣人組成的跨境電信詐欺集團，不顧全球新冠肺炎疫情嚴峻，搭機前往北馬其頓共和國從事機房詐騙案件，於今年初經法務部向該國檢察機關提出司法互助請求，分享跨境電信詐欺集團情報，馬其頓方面順利於5月初逮捕這個犯罪集團成員48人，立刻指派專案人員搭機前往協助當地司法人員鑑識扣押物及安排國人遣返、檢疫防護事宜。

▲馬其頓詐騙團在防疫旅館當中，無視規定跑出房門外，監視器全都錄 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲馬其頓詐騙團在防疫旅館當中，無視規定跑出房門外，監視器全都錄 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲馬其頓詐騙團在防疫旅館當中，無視規定跑出房門外，監視器全都錄 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市衛生局對他們開出罰單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

他們在5月28日傍晚，48名嫌犯抵達桃園機場後，經過檢疫隨即戒護搭乘防疫專車，前往主管機關所指定之處所進行隔離檢疫14日，並派員全程24小時監控。現在12日凌晨0時隔離期滿，辦案人員隨即至現場拘提，進行後續偵辦。

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