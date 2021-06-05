「防疫保單」保戶注意！申請理賠前　專家籲須搞懂3觀念

▲「防疫保單」保戶注意，專家呼籲在申請理賠前籲須搞懂3觀念。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

新冠疫情（COVID-19）自今年5月升溫，確診人數居高不下，導致醫療量能持續緊繃，「防疫保單」也紛紛放寬理賠認定，但台灣《保險法》權威劉北元提醒保戶，疫情緊張，若不幸確診，別急著在疫情期間聯絡保險業務員辦理理賠，避免成為疫情擴大的破口，只須建立3大基本法律觀念，就不怕權益受損。



第一，理賠請求權時效有兩年；劉北元表示，有關保險契約的理賠請求權時效，按照《保險法》規定為2年，起算時間點是從「得為請求」開始起算，而所謂「得為請求」，一般來說是指受益人能夠行使請求權的狀態，例如終身壽險的受益人理賠權利，就是從被保險人身故後開始起算2年時效；如果在疫情期間，被保險人確診後可能在加護病房插管治療，能不能等到被保險人病況轉好可以與外界聯繫或言語時，才開始起算？劉北元認為，這問題在法學界一直存在著很多的討論，不過在法院實務上，最高法院比較傾向於不會延後起算，目前法院把這種因為疾病而無法行使請求權的狀態歸類為「事實上的不能行使」，這並不會影響請求權時效的起算點；所以，防疫險相關給付的理賠請求權，理論上會在各該事故（隔離、確診、住院等）發生後就開始起算。



第二，染疫身故「保險給付按民法規定辦理繼承」；在理賠請求權的歸屬方面，劉北元表示，防疫保單雖各有不同的給付，包括隔離補償、確診補償、住院日額及疫苗不良反應等，不過似乎都是以被保險人為保單受益人或請求權人的設計。

若被保險人為保單受益人或請求權人，一旦被保險人身故時，如果還有未請領的防疫保單的保險給付，恐怕會變成被保險人的遺產，這就應由民法繼承篇上所規定的繼承人來繼承。



第三，防疫保單「不能延後」理賠請求權起算時點；若繼承人在被繼承人身故後２年，才發現被繼承人生前有投保「防疫保單」，劉北元指出，雖然按照《保險法》的規定，保險理賠請求權的時效起算點是從上述的「得為請求」狀態發生時開始起算，但《保險法》也同時規定了幾種時效起算的例外狀況，其一，就是保單的利害關係人（例如受益人）不知道保險事故已經發生，而出現這種疏忽是不能歸責於保單的利害關係人，在這種特殊情況下，保單理賠請求權時效就會從利害關係人得知事故發生時開始起算。



因此，劉北元強調，「防疫保單」受益人為被保險人自己居多的情況下，多數事故發生時被保險人都還活著，此時理賠時效就已經開始起算，「縱使還來不及請領就身故，繼承人也不能因為不知道被繼承人（被保險人）有投保防疫保單，而進一步主張理賠時效還沒有開始起算」。



雖然防疫保單的理賠申請時效無法延後，但由以上3個問題的說明可知，防疫相關保單的理賠時效有兩年，即使有隔離或住院等情況發生，被保險人也千萬不要急著在疫情期間聯絡業務員辦理理賠，因為這不但在時間上毫無急迫性，更可能造成疫情擴大的風險，應該等到疫情過後再檢附相關資料辦理即可。