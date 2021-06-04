接種AZ疫苗首例「血栓」！30多歲男自費70萬保命　林口長庚證實

▲AZ疫苗。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

一位30多歲男性接種第一劑AZ疫苗後發生血栓反應，為我國首例個案。指揮中心公布後，一名網友在批踢踢發文透露「這是我朋友的親弟弟」，自費70萬打免疫蛋白保命。林口長庚證實，該案是因出現症狀到急診，醫師警覺發現可能是不良反應，經治療後已出院返家。病患有提出需求，院方也將協助其申請預防接種受害救濟補助。

指揮中心2日公布一例疫苗不良反應，為30多歲男性，於5/12接種第一劑AZ疫苗後，出現發燒等身體不適症狀，雖於3日後緩解，但5/19卻出現發燒、持續頭痛、腹痛症狀，就醫抽血檢查後，發現為血栓併血小板低下症候群（TTS），為我國首例個案。

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▲41萬劑AZ疫苗5月28日起陸續開打。（圖／資料照／記者李毓康攝）

不良事件公布後，批踢踢有人發文透露指出，這位30多歲男性就是他朋友的親弟弟，他說友人弟弟一度病危，為了保命「自費花了70萬打免疫球蛋白」。而他家人為了湊那70萬元，把家當都賣光，就連PS4都賣了。

林口長庚醫院醫療副院長邱政洵表示，該名個案是在外院接種後，因出現症狀到急診就醫，醫師聽聞腹痛、頭痛等主訴，加上發現施打疫苗滿7天，機警懷疑可能是血栓併發血小板症候群，當下已積極通報專家諮詢小組討論，並確定為我國首例血栓案例。

至於自費打免疫球蛋白一事，邱政洵也證實，因為是首例個案，無法對應通報代碼，才會先讓病患自費施打，之後也會協助個案將事件提報到衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP），因為確定為疫苗不良事件，雖然不能保證賠償金額，「但絕對會獲得補助」。