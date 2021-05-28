「第一劑AZ第二劑莫德納」可嗎？前台大感染科醫師：是可行的

▲首批15萬劑莫德納疫苗於今（28）日下午3時50分抵台。（圖／路透社）

實習記者高琳景／綜合報導

首批15萬劑莫德納疫苗於今（28）日下午抵台，成了台灣本土疫情持續延燒的強心劑。但有民眾疑惑「若第一劑施打AZ，而第二劑施打莫德納是否可行？」對此，前台大感染科醫師林氏璧直呼「是可行的」。

醫師孔祥琪（林氏璧）在臉書粉絲團《日本自助旅遊中毒者》表示，「15萬劑莫德納明天來，歡呼！我認真覺得混打先AZ再莫德納是可行的。」而其中，西班牙AZ混BNT（輝瑞）臨床實驗的抗體生成令人滿意。

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孔祥琪提到，可惜的是，英國混打資訊來不及出來，且下個月出來也是AZ混BNT的資料，混莫德納的結果還要等，現階段的資料實在不足以做如此推薦，直呼「我們不是英國，應該會比較保守吧。」

不過，孔祥琪認為「第一線那五六萬人高風險醫護，已經打了AZ第一劑的，應該考慮一下混打。風險最高的人值得更高的保護力，且英國後續資訊AZ第二劑還是可能TTS（血栓），只是機率降為百萬分之一。」

不少網友看到文章後，直呼「謝謝林氏璧醫師總是宣導正向且專業的資訊！」、「在最後一刻才公布，看來是真的承受許多壓力」、「希望後面率續到的也能上飛機再公佈」、「第一線最辛苦，讓他們自由決定要打AZ還是莫德納」、「同意，防護力比較高的莫德納應該優先給第一線醫護施打」。