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彰化2國中生確診全校緊急停課　縣府公布校園十大防疫措施

▲▼彰化校園染疫王惠美發布十大校園防措施。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲彰化校園學童多人染疫，縣長王惠美發布十大校園防措施。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲、林冠吟／彰化報導

彰化縣確診人數持續攀升，彰泰國中也有2名學生確診，17日起緊急全校停課，由於彰泰國中學生確診前有參加會考，彰化縣政府宣布在同考場的芬園國中與和群國中國三學生，17日至30日停課改採線上教學的模式。縣長王惠美宣布校園十大防疫措施，強調停課不停學，縣內所有學校加強防疫，另外，確診學生所在的會考試場彰師附工，也已全面完成消毒。

▲▼彰化校園染疫王惠美發布十大校園防措施。（圖／記者李忠憲翻攝）

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▲王惠美發布十大校園防措施，強調停課不停學。（圖／記者李忠憲攝）

彰化縣教育處長陳逸玲指出，停班課的標準是依中央疫情指揮中心的規範，一名學生確診就該班停課，2名學生以上確診就全校停課，彰泰國中有2名學生確診後而全校停課，採線上教學的方式完成學習。而未能完成會考的學子，將依採檢結果，於29日、30日再參加另一次會考，以外加方式，名額不會佔原有的錄取名額。

不過陳逸玲也表示，考量到不是每一個家庭都有人能照顧學童，也擔心學童在停課期間會四處遊玩，相對來說學校還是比較安全的場所，若家長仍擔心學童有感染風險，可以替學生請假，因疫情需請假的學生將從寬認定，不列入紀錄。此外，教育局17日也將調查各校學生請假的狀況。

▲▼彰化校園染疫王惠美發布十大校園防措施。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼彰化校園消毒情形。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼彰化校園染疫王惠美發布十大校園防措施。（圖／記者李忠憲翻攝）

彰化縣十大校園防疫措施 ：
 ㄧ、校園停止開放，家長或訪客禁止進入校園，全面實施實聯制。
二、 校園及校內場地暫停開放、租借。
三、 畢業旅行、校外教學、游泳教學、學校社團延後或取消辦理。
四、 畢業典禮採視訊或線上方式辦理。
五、校園全面佩戴口罩，如果是用餐、體育課及學生有特殊情況者，也要應做好防疫措施。
六、 校園環境設施設備、學生經常性接觸物品、遊具、交通車等，須進行常態性清潔及消毒作業。
七、本縣彰南國民運動中心、彰北國民運動中心、彰南游泳池暫停場館營業開放；縣立運動場館全面停止開放；社團課程、社區大學、樂齡中心停止上課。
八、因疫情需請假之學生從寬認定，不列入紀錄。
九、因疫情停課、補課等措施應依據「校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情停課標準說明」及「彰化縣各級學校
因應「嚴重特殊傳染性肺炎」 停課、補課及定期評量應變計畫」辦理。
十、學校課後輔導班、幼兒園、補習班、及兒童課後照顧服務中心加強防疫措施，無法落實應停止。

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