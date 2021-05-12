不明感染擴大！沈政男醫師：社區潛藏案例「恐已有數十例」

▲宜蘭驚爆5確診，防疫消毒總動員。（圖／記者游芳男翻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

國內爆發6例感染源不明本土病例，被定調進入社區感染；而陳時中今12日在立院備詢時，更坦言近期恐會宣布將警戒升至第三級。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男發文指出，華航群聚感染可能衝破了台灣的社區防線，且病毒在社區可能至少已傳播4、5個複製周期，社區潛藏案例恐已有數十例。

沈政男今（12）日在臉書貼文以「漏洞一破再破，釀成防疫最大危機」為題發文，表示宜蘭群聚發生在一家遊樂場，一下子就確診5人，其中更有1人是遊客，這在「台灣1年多來的防疫過程裡從未出現」，可見該遊樂場的防疫措施早已破了大洞，而新北社區感染那例，則是接觸者多達上百人，顯見台灣社會的心防已經嚴重鬆懈。

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▲陳時中今日出席立院備詢，眉頭深鎖臉色凝重。（圖／記者屠惠剛攝）

他表示，新北與宜蘭的距離及兩起感染找不到關聯，讓人憂心的是，社區防線恐怕早在數周前就被攻破了，這有兩個可能，一是早在3月初華航機組員檢疫改成「5+9」，就有病毒傳入社區，因為血清檢查發現華航在那時已有人感染；二是4月20日華航群聚爆發後，隨著案例增多，社區防線才出現破口，不管如何，病毒在社區可能至少已傳了4、5個複製周期，因此社區目前潛藏案例可能已有數十例。

他指稱，何以釀成此等危機？機組員檢疫減成「3+11」固然是第一個漏洞，假使在4月20日爆發華航群聚時，趕緊將防疫漏洞補好，杜絕自主管理期間趴趴走的狀況，也還來得及擋住病毒，可惜錯失良機，留下了第二個漏洞，此狀況跟幾個月前部桃群聚可說如出一轍，一開始指揮中心只匡列案例所在樓層，直到社區出現案例才全院封鎖。

▲北市某大樓昨（11日）晚間大消毒。（圖／記者黃彥傑攝）

他表示，接下來幾天是關鍵期，如果新增本土案例都可溯源，將宜蘭與新北兩起群聚中間的傳染鏈追查出來，甚至上溯到華航群聚，就比較讓人放心；反之，如果追查不到感染源的案例越來越多，就須提防台灣進入了前所未有的社區傳播階段。台灣靠著口罩與社交距離所建造的社區防疫網能夠成功，前提是病毒從未滲入社區，但如果出現社區傳播，就會像南韓與香港一樣，今後難以斷根。

他也直言，這次絕對是台灣防疫1年多來的最大挑戰，必須繃緊神經，絕對不能慌亂，現在最重要的就是做好社區群聚疫調，以宜蘭遊樂場來說，一定要追查到所有群聚感染期間的遊客，一個都不能放過。

沈政男直言，現在，台灣仍須盡全力防堵病毒，做到不只是華航清零，而是社區清零，不要像韓國與香港一樣，一直有零星感染，「最重要還是大家把口罩長城拉出來，並相互提醒與監督。」