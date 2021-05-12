　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不明感染擴大！沈政男醫師：社區潛藏案例「恐已有數十例」

▲▼宜蘭驚爆5確診，防疫消毒總動員。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭驚爆5確診，防疫消毒總動員。（圖／記者游芳男翻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

國內爆發6例感染源不明本土病例，被定調進入社區感染；而陳時中今12日在立院備詢時，更坦言近期恐會宣布將警戒升至第三級。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男發文指出，華航群聚感染可能衝破了台灣的社區防線，且病毒在社區可能至少已傳播4、5個複製周期，社區潛藏案例恐已有數十例。

沈政男今（12）日在臉書貼文以「漏洞一破再破，釀成防疫最大危機」為題發文，表示宜蘭群聚發生在一家遊樂場，一下子就確診5人，其中更有1人是遊客，這在「台灣1年多來的防疫過程裡從未出現」，可見該遊樂場的防疫措施早已破了大洞，而新北社區感染那例，則是接觸者多達上百人，顯見台灣社會的心防已經嚴重鬆懈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼立法院衛環委員會陳時中 民航局長林國顯 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳時中今日出席立院備詢，眉頭深鎖臉色凝重。（圖／記者屠惠剛攝）

他表示，新北與宜蘭的距離及兩起感染找不到關聯，讓人憂心的是，社區防線恐怕早在數周前就被攻破了，這有兩個可能，一是早在3月初華航機組員檢疫改成「5+9」，就有病毒傳入社區，因為血清檢查發現華航在那時已有人感染；二是4月20日華航群聚爆發後，隨著案例增多，社區防線才出現破口，不管如何，病毒在社區可能至少已傳了4、5個複製周期，因此社區目前潛藏案例可能已有數十例。

他指稱，何以釀成此等危機？機組員檢疫減成「3+11」固然是第一個漏洞，假使在4月20日爆發華航群聚時，趕緊將防疫漏洞補好，杜絕自主管理期間趴趴走的狀況，也還來得及擋住病毒，可惜錯失良機，留下了第二個漏洞，此狀況跟幾個月前部桃群聚可說如出一轍，一開始指揮中心只匡列案例所在樓層，直到社區出現案例才全院封鎖。

▲▼ 北市某大樓昨（11日）晚間大消毒。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北市某大樓昨（11日）晚間大消毒。（圖／記者黃彥傑攝）

他表示，接下來幾天是關鍵期，如果新增本土案例都可溯源，將宜蘭與新北兩起群聚中間的傳染鏈追查出來，甚至上溯到華航群聚，就比較讓人放心；反之，如果追查不到感染源的案例越來越多，就須提防台灣進入了前所未有的社區傳播階段。台灣靠著口罩與社交距離所建造的社區防疫網能夠成功，前提是病毒從未滲入社區，但如果出現社區傳播，就會像南韓與香港一樣，今後難以斷根。

他也直言，這次絕對是台灣防疫1年多來的最大挑戰，必須繃緊神經，絕對不能慌亂，現在最重要的就是做好社區群聚疫調，以宜蘭遊樂場來說，一定要追查到所有群聚感染期間的遊客，一個都不能放過。

沈政男直言，現在，台灣仍須盡全力防堵病毒，做到不只是華航清零，而是社區清零，不要像韓國與香港一樣，一直有零星感染，「最重要還是大家把口罩長城拉出來，並相互提醒與監督。」

ET快訊
LIVE／恐進入第三級警戒　蔡英文發表談話
新北若封城　「禁足21天」防疫措施曝光
宜蘭國小學童確診「媽媽也染疫」！　姑姑在銀河遊藝場工作　
旅遊全沒了！若升3級警戒「主題樂園、風景區」都將停止營業
快訊／萬華「清茶館小姐」確診！　也去過廟會
快訊／今日傳「本土超過10例」！新店、萬華都有　蘆洲7人
社區有確診者怎辦？　美女醫曝「2步驟自保」：感染力非常低
基隆婦足跡曝光！一家4口曾到高雄進香　10天後確診
台灣進入社區感染！若升第三級警戒有多恐怖？　網曝殘酷真相

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網瘋傳「境外快篩陽2例」　忙新冠還來亂！高市府駁斥：假訊息

LIVE／北北基宜「本土病例」連環爆　陳時中緊急說明

傳「萬華清茶館小姐」在仁愛醫院確診！　院方回應了

宜蘭國小學童確診！傳姑姑在「銀河遊藝場」工作　媽媽疑似中鏢

國旅小確幸全沒了！升3級警戒「主題樂園、風景區」都將停止營業

本土疫情嚴峻！全台出動3千人力「重點區域提高消毒頻率」

不明感染擴大！沈政男醫師：社區潛藏案例「恐已有數十例」

6／8前第二級警戒！6旅行社退訂懶人包：全力協助取消及延期

快訊／不只基隆！北市萬華也爆確診　「是清茶館小姐」去過廟會

快訊／傳今日「本土確診逾10例」！中和、新店、萬華都有個案

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

警被恐怖男「鐵鎚敲後腦勺」濺血 受傷拔腿狂追...送醫傷口達4cm

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

沒戴口罩被提醒「翻包包找不到」　爆氣嗆司機：你滾...揚言留負評

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

網瘋傳「境外快篩陽2例」　忙新冠還來亂！高市府駁斥：假訊息

LIVE／北北基宜「本土病例」連環爆　陳時中緊急說明

傳「萬華清茶館小姐」在仁愛醫院確診！　院方回應了

宜蘭國小學童確診！傳姑姑在「銀河遊藝場」工作　媽媽疑似中鏢

國旅小確幸全沒了！升3級警戒「主題樂園、風景區」都將停止營業

本土疫情嚴峻！全台出動3千人力「重點區域提高消毒頻率」

不明感染擴大！沈政男醫師：社區潛藏案例「恐已有數十例」

6／8前第二級警戒！6旅行社退訂懶人包：全力協助取消及延期

快訊／不只基隆！北市萬華也爆確診　「是清茶館小姐」去過廟會

快訊／傳今日「本土確診逾10例」！中和、新店、萬華都有個案

黃心娣被封「最美摔角選手」！　斜槓當瑜珈老師曝防疫秘訣

網瘋傳「境外快篩陽2例」　忙新冠還來亂！高市府駁斥：假訊息

不斷更新／第32屆金曲獎入圍名單揭曉！

驚悚畫面曝！轎車追撞引爆火燒車...烈焰吞貨車1傷　肇事駕駛逃逸

維密最新摯友是「歐陽娜娜前經紀人」！　豐腴代言照網看傻：拒買

防疫新規懶人包！6賣場禁試吃、3大超商近萬間停借廁所

LIVE／北北基宜「本土病例」連環爆　陳時中緊急說明

LIVE／疫情進入第三級警戒？　蔡英文將親自上火線發表談話

獨／疫情爆發！《火神》險開天窗透支千萬　香港火效專家來不了

社區感染爆發！　新北若封城擬「禁足21天、1周外出3次採購物資」

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級

即／宜蘭「國小2年級學生確診」！　全班緊急停課

基隆婦人「發燒4天」傳確診！女兒在北市上班　大樓急消毒

疫情警戒恐升至3級！感染社區將停班、停課　

快訊／傳今日「本土確診逾10例」！中和新店萬華都有個案

基隆也傳確診者！陳時中未否認

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

基隆婦爆確診！1日到南部廟會、11日全身癱軟送醫

傳雙和有病患確診、急診醫護人員全篩

他關總電源「長輩摸黑摔死」　鄰居索賠560萬

基隆婦確診女兒北市上班　大樓某樓層今起禁止出入

最新措施將宣布！陳時中：已準備3千張病床

窮緊張沒用！趕快做好4件事　醫：拜託一定要下載這App

4歲鄭小妹豬舍屋改建款75萬...台北林小姐全包！

更多熱門

相關新聞

肯德基也跟進「實聯制」！

肯德基也跟進「實聯制」！

國內疫情持續升溫，除各大超商賣場宣布禁止試吃、辦實體活動外，速食業者今（12）日也先後實施「實聯制」，肯德基稍早發出最新防疫新規，即起進入各門市之消費者須掃描QR Code落實實聯制，若未帶手機者則需填寫紙本聯絡表，另門市也有出入口區隔措施。

6／8前第二級警戒！旅行社退訂懶人包

6／8前第二級警戒！旅行社退訂懶人包

本土疫情連環爆　醫曝「阻斷傳播鍊」關鍵

本土疫情連環爆　醫曝「阻斷傳播鍊」關鍵

賈永婕接種AZ疫苗！曝Day2出現1症狀

賈永婕接種AZ疫苗！曝Day2出現1症狀

社區有確診者怎辦？醫曝2步驟：感染力非常低

社區有確診者怎辦？醫曝2步驟：感染力非常低

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染沈政男

讀者迴響

熱門新聞

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級

即／宜蘭「國小2年級學生確診」！　全班緊急停課

基隆婦人「發燒4天」傳確診！女兒在北市上班　大樓急消毒

疫情警戒恐升至3級！感染社區將停班、停課　

快訊／傳今日「本土確診逾10例」！中和新店萬華都有個案

基隆也傳確診者！陳時中未否認

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

基隆婦爆確診！1日到南部廟會、11日全身癱軟送醫

傳雙和有病患確診、急診醫護人員全篩

月薪8萬很吃緊！竹科男連買便當都要考慮

他關總電源「長輩摸黑摔死」　鄰居索賠560萬

基隆確診婦足跡曝光！一家4口曾到「高雄進香」

校花妻入職「500大企業秘書」！秒懷總經理小孩

基隆婦確診女兒北市上班　大樓某樓層今起禁止出入

更多

最夯影音

更多
刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較
愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面