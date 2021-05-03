78秒被KO！　陸UFC一姐張偉麗仿對手剃短髮求「專注訓練」復仇

▲大陸UFC格鬥一姐張偉麗將齊肩長髮簡短成為俐落短髮。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸UFC格鬥一姐張偉麗1日在個人微博上曬出新髮型，新髮型和78秒將她KO的宿敵娜瑪尤納絲（Rose Namajunas）如出一轍，為俐落的短髮。張偉麗除嗆聲要在第二戰拿出最佳實力復仇，外界也認為她是要「削髮明志」，與對手剪同款髮型，「師夷之常以制夷。」

▲為擺脫低潮將長髮剪短的娜瑪尤納絲（Rose Namajunas）。（圖／達志影像／美聯社）

張偉麗在4月25日進行生涯第2場冠軍保衛戰，不過，比賽僅進行78秒就被有著「暴徒玫瑰」外號的美籍立陶宛裔選手娜瑪尤納絲（Rose Namajunas）一腳KO。這也讓張偉麗丟失冠軍頭銜，中斷21連的紀錄。

據了解，張偉麗的對手「暴徒玫瑰」原先留著及肩長髮，在職業生涯低潮時，憤而將長髮剪短，成微帶有殺氣的小平頭造型，在場上更加霸氣。衛冕冠軍失利的張偉麗1日在社群媒體上曬出同款短髮照並表示，「這樣就可以更好的專注訓練了。」文末還配上一張笑臉圖，證明她在閉關特訓前，已經走出失敗的陰霾。

▲大陸首位UFC女子冠軍張偉麗 。（圖／CFP）

張偉麗目前已自美搭機返回中國大陸，準備進行特訓，之後將再度挑戰「暴徒玫瑰」娜瑪尤納絲，希望可以一舉再拿回丟失的冠軍腰帶。在飛機上，張偉麗也在微博上發文，「回家了，疫情期間出門真是太不容易，短頭髮實在是太爽了。」