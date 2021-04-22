員林女點線香油燈火燒2店家「檢無直接證據不起訴」　法官仍判賠

▲彰化員林華成市場火警。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林華成市場3年前發生火警，彰化縣消防局查出是張女在屋內點線香、油燈等而導致火災，導致隔壁連鎖茶飲店，及另一店家受到火勢波及，聲請調解賠償金額談不攏和解破局，店家提民事訴訟要求賠償，彰化地院判應賠二店家財務損失共64萬多元。

依據判決書內容指出，火警發生在2018年12月23日下午14時許，火舌從靜修路張女經營的服飾店4樓書房竄出，張女有拿臉盆滅火，卻無法控制火勢，以致火勢仍延燒，並波及一旁的店家。

消防局火調發現，顯示出起火處有設置類似佛堂擺設，該處有像是印度、西藏地區供佛必需品(佛像、線香、燭台、蓮花燈及供杯)或裝置酥油燈及打火機等物，由此以見張女是一位每日必依其所信仰之宗教，而為供香等一切儀軌祭祀之虔誠信仰者，與張女辯稱，僅在特殊節日才供，與火災發生無關等，當不可採信。

受波及的店家也懷疑她是用火不慎，後來檢方因無任何直接證據證明，將她不起訴處分，但與鄰居間賠償問題談不攏，和解破局，因此對簿公堂。

隔壁的茶飲店，財務損失60萬元，再加上茶飲店10天沒有營業扣除成本計損失4萬元，並包括總值約12萬元的胡桃木床組、3C產品、大金冷氣、冰箱洗衣機、餐桌椅、手機及電視櫃等等29項與家用品等等，認為張女應賠償68萬元，另一家遭受火損的店家也跟她求償88萬元。

法官表示，縱使檢方不起訴處分，無法排除張女用火不慎引發火警，雖無故意之可能，但其過失行為所產生的傷害仍應負責賠償，經2店家所提清單扣除折舊殘餘價值，各應賠償茶飲店及另一店家41萬9001元、22萬9171元，全案可上訴。

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