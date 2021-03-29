妹子加男友IG！醋女怒改頭貼「緬懷你賣逼」　破千粉絲共睹GG了

▲連女因不滿周女加其男友IG好友，因此利用自己帳號影射周女「賣逼」。（圖／翻攝pakutaso）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名連姓女子日前因不滿周女加入男友IG好友，竟將自己的IG帳號更換成周女大頭貼，並在簡介處影射周女「賣逼」，因此挨告加重誹謗；台北地院法官審酌，認為「逼」係指女性生殖器，「賣逼」即引申為「賣淫」之意，連女此舉已對周女聲譽造成傷害，因此依加重誹謗罪判處拘役15天，得易科罰金。

判決書指出，連女109年3月間發現周女加入其男友IG帳號好友，為此醋勁大發，利用自己擁有上千名粉絲之IG帳號，將大頭貼更換為周女照片，還在限動中發布該照片並註記「嗨大家好，我叫OO，有興趣可以看看我的簡介」，同時在個人主頁簡介上寫下「OO緬懷你賣逼前純真的模樣」等內容；周女當天在住處上網發現自己遭到連女惡搞，氣得報警提告。

事後連女到案，雖坦承更改IG大頭貼、個人簡介確實是她所為，但否認加重誹謗犯行，辯稱「我認為我這樣的文字沒有說什麼，其他人看了不一定會對她的名譽有貶損」等語。

但周女證稱，連女在個人IG上更換她的大頭照，又提到「賣逼」等語，「逼」是指女性的生殖器，「賣逼」即為賣淫之意，「我覺得名譽受損，因為這是公開的帳號，且連女粉絲人數破千，等於會有破千人看到」，令周感覺備受羞辱。

台北地院法官審酌，連女在個人IG刊登不雅內容，足以對周女聲譽造成貶損，且連女身為成年人，不可能不知「賣逼」即為「賣淫」之意；連女僅因個人感情因素對周女心生不滿，不循理性方式解決問題，還在IG上發表足以貶損他人名譽、人格及社會評價之言論，考量其犯後否認犯行、未與周女達成和解或表達歉意等一切情狀，最終依加重誹謗罪判處連拘役15天，得易科罰金，以示懲儆。全案仍可上訴。