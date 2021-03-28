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全面掃蕩毒品色情犯罪　安平警臨檢路檢總動員絕不手軟

▲台南市警四分局連續2晚規劃擴大臨檢與路檢掃蕩勤務，展現警方向不良份子幫派掃蕩及執法決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局連續2晚規劃擴大臨檢與路檢掃蕩勤務，展現警方向不良份子幫派掃蕩及執法決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為持續淨化台南安平地區治安交通，防範暴力滋事案件發生，台南市警四分局於本3月26日、27日兩天晚上8至12時，分別規劃擴大臨檢與路檢掃蕩勤務，展現警方向不良份子幫派掃蕩及執法決心。

▲台南市警四分局連續2晚規劃擴大臨檢與路檢掃蕩勤務，展現警方向不良份子幫派掃蕩及執法決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局亦特別向市警察局申請刑警大隊、保安大隊特殊任務編組霹靂警力支援，共動用54名警力，針對安平地區特種營業場所與危險道路執行臨檢、路檢掃蕩，全面進行清查、過濾、建檔，務使不法犯罪組織無所遁形。

▲台南市警四分局連續2晚規劃擴大臨檢與路檢掃蕩勤務，展現警方向不良份子幫派掃蕩及執法決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警四分局連續2晚規劃擴大臨檢與路檢掃蕩勤務，展現警方向不良份子幫派掃蕩及執法決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局分局長甘炎民表示，近日總動員展現強力掃蕩作為，不僅對前些日子轄區發生鬥毆事件啟動快打，立即查獲一群聚眾鬥毆的不良份子有效壓制外，更於本週末專案期間，擴大向上溯源破獲2件4人毒品吸食與販賣案並查扣近百公克安非他命，以及執行臨檢汽車旅館查獲1件2人之妨害風化案等，將持續針對轄區易藏污納垢或引發犯罪高熱點之處所或路段，規劃專案掃蕩淨化工作，絕不會讓不法分子擾亂安平地區，危害市民生命財產安全。

▲台南市警四分局連續2晚規劃擴大臨檢與路檢掃蕩勤務，展現警方向不良份子幫派掃蕩及執法決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警四分局連續2晚規劃擴大臨檢與路檢掃蕩勤務，展現警方向不良份子幫派掃蕩及執法決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，對轄內不法之徒勸戒，勿保有僥倖心態，警方對於遏阻犯罪絕不手軟，以確保為治安以及居民安全把關，同時呼籲民眾若發現可疑人事物，務必請立即與警方聯繫加強查緝，共同為社會治安盡一份心力。

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