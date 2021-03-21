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同學愛酸「文組都在玩」好念又低薪！理工男不解：背東西才是地獄

▲▼有日本學生被要求讀大學前先簽「切結書」，內容曝光後嚇壞不少網友。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲文組不一定簡單，但起薪確實比較低。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

大學科系可以粗略地分為文組與理組，這兩類學生畢業後的薪水也是許多人關注話題，常常有人提到文組低薪、科目較輕鬆等等，引發兩派人馬激烈討論。一名就讀電機系的男子表示，常常聽到有人酸文組同學，但他反而很佩服文組，因為自己不擅長背東西或寫文章，「理工人真的覺得文組科系容易念嗎？」

原PO在PTT表示，理工學生很喜歡酸文組，常聽到有人說「文組大學都在玩，畢業後低薪剛好之類的」，但他個人認為，如果要強迫他一個理工男去讀歷史系、中文系等，「要背一堆東西...考卷當作文寫，那才簡直是地獄」，相較之下他覺得理工科目還比較簡單，「為何會說文組科系都很好念呀？」

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▲▼107年大學指定考科考試結束,師大附中,考生,考試結束。（圖／記者周宸亘攝）

▲大學文組很多申論題，也不是背就有用。（示意圖／資料照）

不少人認為，文組之所以比較好念，是因為硬背至少還會有分數，只要肯花時間去記就不至於考得太差，但理工比較講求邏輯性，即使背了公式也不一定能變通，「文組的東西砸時間下去念一定有回饋，但理組的很吃天份」、「文組看的書是真的多很多，但大多是勞力活而不是智力」、「文組你硬擠還是寫的出東西來，理工你不會就是不會」、「誠實講要認真唸都很難，可惜報酬差很大這就是台灣。」

事實上，文組也不是只要會背東西就好，網友指出，「一次考試可能就4題申論，硬擠看看會不會過啊」、「說文組用背的就好的大概是把國小讀歷史課的經歷套在大學，真的文組大學學科你根本找不到東西可以背，你也不知道可以去那邊找資料，老師期中期末就題目就一段要你寫看法寫個兩頁」、「文組真的難，毫無邏輯，解釋都自由心證，換了老師答案就不一樣。」

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