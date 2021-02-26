新北85歲狂嬤吵架超兇...髒話猛噴：去給人X一百次！　下場曝

▲阿春被依法判罰3千元。（圖／示意圖，無關本案／翻攝自Pixabay）

記者林昱萱／新北報導

新北一名高齡85歲的奶奶「阿春」（化名）日前跟鄰居發生糾紛，竟然就朝對方開口辱罵諸多不堪入耳之言詞，而鄰居聽到後，氣得向警方報案。對此，新北地院審理後，依法對阿春處以3千元罰金，得易服勞役。

判決指出，阿春因為跟鄰居「阿美」（化名）因細故而產生糾紛，竟基於公然侮辱之犯意，於2020年8月某日晚間8時許，於某民宅一樓，公然朝阿美大聲辱罵，「臭機掰，去給人X、X你娘、等會去給人X、臭機掰去死啦、臭機掰去給人X一百次」等汙言穢語，足以貶損阿美之對外人格評價。

誇張的言論讓阿美聽到後，氣得報警處理並提告，而法官審理後認為，阿春僅因與對方發生細故糾紛，竟不思理性溝通，而以如此不雅話語公然侮辱對方，兼衡其犯罪動機、目的、手段、智識程度、年歲已長、家庭經濟狀況，未能與對方達成和解、調解，且也並未取得原諒，及其犯後態度等一切情狀後，依犯公然侮辱罪處罰金新台幣3千元，如易服勞役，得以新台幣1千元折算一日。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

【更多新聞】

海軍官兵玩嗨找3酒女...「脫衣露鳥熱舞」38秒！影片外流他卻無罪

被按摩師命令翹屁股...遭瘋狂電動摩蹭！她摸到一片濕 崩潰大哭



讓4辣妹在摩鐵約壞...4個月只賺8萬！高雄男認了：因為疫情沒客人