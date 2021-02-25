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累到身體莫名痠痛？筋膜修復及瑜珈伸展　隨時隨地舒緩放鬆

▲▼疲憊,休息。（圖／Unsplash）

▲常常沒來由地忽然這裡痠、那裡痛也許可試試筋膜修復結合瑜伽的方式放鬆身體。（圖／Unsplash）

記者林璟倩／綜合報導

現代人忙於工作缺乏規律運動，在身體內埋下許多肌肉神經的未爆彈，常常沒來由地忽然這裡痠、那裡痛，卻完全想不起來是為什麼，資深瑜伽老師陳積善及軟木筋膜放鬆運動發起人黃瑞欣共同推出新書《筋膜修復瑜伽：舒緩全身痠痛、達到身心平衡的軟木按摩法》，與讀者分享筋膜放鬆的重要性。

為何要學習筋膜修復？書中指出，筋膜沾黏是情緒的表徵，也是身體無法代謝的物質。從身、心、靈開始放鬆，解除筋膜的緊繃痠痛，進而提升身體的自癒力。書中提到，筋膜沾黏容易有全身痠痛、五十肩、筋膜炎、運動傷害、自主神經失調等症狀。研究證實透過筋膜放鬆，對於上述症狀有顯著的改善，讓癌症患者也能告別病痛走出璀璨新人生。

然而，坊間有許多方式可放鬆筋膜，但到底該如何挑呢？書中建議，別再使用網球、矽膠或塑膠、甚至是木頭…等堅硬材質的輔具按摩，錯誤方式加重你的筋膜沾黏問題。比較建議使用軟木球、滾棒、滾筒等天然軟木材質的輔具，放鬆你的頭部、手臂、背肌、臀部、大腿、小腿、腳底，親膚及軟硬適中的輔具，才能真正舒緩你的痠痛不適。而作者也透過自身經驗，分享過去經年累月的痠痛，透過每天只要按摩10分鐘，就可以達到舒緩，並解決長期的筋膜沾黏問題。

《筋膜修復瑜伽：舒緩全身痠痛、達到身心平衡的軟木按摩法》是一本結合中西醫的筋膜修復瑜伽書，文中介紹了20個全身按摩分解動作，透過學生親身實證及按壓教學，教讀者找出身體的激痛點（沾黏、氣結），並詳細指導如何使用輔具及瑜伽體位，以推、壓、按、揉等手法，學習身體的放鬆與舒緩；作者表示，即使是癌症患者，可以安心的透過書裡的按摩步驟，達到充分放鬆及減緩不適，而一般人更是不論在家或上班都能隨時隨地輕鬆動一動，舒緩疲憊的身心靈。

▲▼筋膜修復瑜伽。（圖／橙實文化提供）

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