食藥署證實「AZ疫苗通過緊急使用授權」　抵台最快1週可以施打

▲牛津大學與阿斯特捷利康（AZ）藥廠研發疫苗。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

台灣獲得COVAX分配20萬劑AZ疫苗，最快下週抵台。食品藥物管理署署長吳秀梅今（20）日證實，AZ疫苗的緊急使用授權（EUA）今早已經通過，疫苗隨時可以來台，若一切資料完備，相關檢驗封緘採書面審查，估計抵台後1週即可使用。

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▲食藥署長吳秀梅出席台大癌醫質子治療系統吊裝典禮。（圖／記者林敬旻攝）



台灣從COVAX首批分配的AZ疫苗為韓國廠生產，估計最快月底抵台、3月可以施打。衛福部長陳時中日前說明，WHO已經通過AZ疫苗的緊急使用授權（EUA），我國也要通過個別藥廠緊急使用授權審查，韓國方面已送資料，內容相當完整。

吳秀梅今（20）日上午出席台大癌醫中心醫院輻射科學暨質子治療中心質子治療系統吊裝典禮，會前受訪證實AZ疫苗已經通過緊急使用授權的好消息。

吳秀梅表示，今早核可該疫苗緊急使用授權，並通知業者領取，也意味疫苗隨時可以來台，至於疫苗抵台後的檢驗封緘，如果檢附資料完整，可以採書審模式加快審查，所需時間從原本的40天縮短為7天內完成，之後就可展開接種作業。

國內除了取得AZ疫苗，另也採購505萬劑莫德納（Moderna）疫苗，吳秀梅說，相關緊急授權申請目前亦在進行中。