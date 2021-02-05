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出差2個月回家！嬌妻身上竟飄出「怪味」　深夜跟蹤下一幕看傻了

▲桃園市宋姓男子今年2月起至9月間，在桃園市某公園連續對不認識同一名夜歸女子強制襲胸猥褻、指侵，經路人發現惡行報警處理。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲阿剛和妻子結婚3年感情融洽。（示意圖，非本文當事人／取自視覺中國CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一名30多歲的男子阿剛（以下均為化名）與妻子莉莉結婚3年，因母親突然病倒，家中經濟無法支撐，兩人只好更努力工作維持生計，但沒想到，他出差2個月後，卻發現妻子身上有詭異的臭味，之後一次跟蹤對方出門，而眼前的一幕讓他陷入崩潰。

綜合陸媒報導，阿剛一直生活在農村內，幸運娶到漂亮、身材曼妙、個性開朗的莉莉，兩人婚後育有一個孩子。然而好景不常，阿剛母親被診斷患有尿毒症，醫藥費令他們平凡的生活變得十分拮据，家中經濟出現困難。

為了替母親治病，夫妻倆幾乎花光了所有積蓄，還欠了不少錢。心急如焚的莉莉提出打工的要求，但阿剛卻不同意，認為妻子出去工作孩子誰來顧，也不想她出去拋頭露面。

事情陷入膠著，阿剛有次剛好聽到一個出差工作，2個月可以多拿2萬元人民幣，於是他動身前往，但當他回到家後，卻發現妻子身上總飄出一股詭異臭味。莉莉則回應，應該是因為照顧母親和孩子，沒時間洗澡而導致的。

▲大陸2020年豬肉產量4113萬噸，下降3.3%。（圖／CFP）

▲阿剛看到妻子在養豬場工作非常生氣。（示意圖／CFP）

由於莉莉除了身上經常有臭味外，阿剛還發現，對方時常半夜出門，於是他有次就偷偷跟蹤對方，結果發現妻子竟在附近的養豬場工作！

看到妻子在給豬餵飼料，阿剛當場氣壞，上前詢問對方原因，並說「我不是不讓你出來打工嗎，你就不聽，你是覺得我給不了你好生活嗎？」不料隔天對方竟氣得要和他離婚。

不少人看到此事後，紛紛留言表示，「你發脾氣，你理解你老婆的苦嗎」、「小心眼的男人」、「你才應該去養豬場」。

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