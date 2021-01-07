影／健保費率110年漲至5.17%！　署長李伯璋親自說明

新聞節目中心／綜合報導

今年起健保費率從4.69%調漲至5.17%，受僱者平均每人每月保費增加63元；衛福部長陳時中則保證未來2年不會調漲。對此，健保署長李伯璋7日接受ETtoday《雲端最前線》節目專訪，指出法令規定至少保留1個月的安全準備基金，所以當目前的4.69%費率，每個月花的錢比保費收入還多時，沒辦法達到安全準備金標準，就必須考慮調高費率。

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李伯璋指出，整個健保的財務是收支連動，每年要花多少錢，國發會都已經算好，而如今保費收入以4.69%費率計算，再加上一些補充保費，收進來的錢不夠花費的錢，就會有赤字產生。他並強調，並不是自己不會經營、造成虧損，「沒這件事！」

李伯璋解釋，法令有規定，至少保留1個月的安全準備基金，而若使用目前4.69%費率，每個月花的錢都比保費收入還多，就無法達到這樣的安全準備金，因此部長及行政院相關長官必須考慮到調高費率，自2021年起調整為5.17%，「即使調到5.17%的話，理論上就是說我們的錢，還是會不太夠我們現在支出的啦！」但陳時中也承諾未來2年不調漲。

李伯璋並拿出圖表，指出目前每年的收入及花費已呈現交叉狀況，「我們知道必然要調高（費率）」，至於是不是每年花的錢都要繼續成長，這是很現實的問題，且如今進入高齡化社會、癌症等疾病花的錢也多，「收入不夠就會壓力越大」。

從整個醫療體系來看，李伯璋強調，醫療供應者如醫師、護理人員、藥師，若工作起來不快樂，受害的還是民眾，因此自己上任後有個理念，就是如何讓醫療工作環境改變，醫療品質也能讓民眾認同，「在這樣的前提下，我要怎樣把收的保費做最有效的利用，這是很重要的」。

他也提及，有個很現實狀況是，確實花了錢、各種費用都在拉高，但權重不一樣，像是藥費、診療費、檢驗檢查等項目花的錢最多，「所以今天在做很多配套時，我們希望把一些費用能夠做合理運用」。

在醫療人員方面，李伯璋說明，健保署給醫療人員的給付是點數非現金，若點數數目大於金錢總額，就代表「點值」一點不到一元，所以假設大家衝量，讓點值下降，開個盲腸炎原本可以拿1萬5千點（元），現在只有1萬2千元，相信醫療人員都會很不舒服，因此希望將不必要的醫療點數下降、點值上升，至少讓醫療人員不用做得這麼累，能拿到一樣的錢。

此外，對於藥費、檢驗檢查部分負擔擬漲價，李伯璋也解釋，如今拿藥品的部分負擔最多200元，拿7000元的藥也是付200元，這對很多人來講沒感覺，卻都是成本，「屆時不是醫生埋怨，就是病人埋怨」，調漲的級距也會視社會意見調整。

李伯璋還說，目前檢驗檢查沒有部分負擔，所以可見診療費上漲，做電腦斷層、核磁共振的都非常多，「但這都是要錢的」，由健保署買單，這些檢查也必須注意是否有需要做。他解釋，若檢查需付一點錢，醫生必須向病人解釋必要性，反而可以促進醫病關係，「對醫療體系沒有不好」。

另一方面，談到癌症時鐘快轉，醫師鄒為之則提醒，運動、飲食及規律的作息很重要，而在飲食部分，炸的東西一定要少吃，因為炸物會產生自由基，就是一個致癌物質；青菜、水果及穀類則要多吃，因為這些東西有均衡的營養，能對抗不好的攻擊物，幫助身體避免癌症發生。

他也提到，壓力及身心狀況也是現代人必須注意的事情，事實上，世界衛生組織講的「健康」，包含了身、心、靈及社會經濟，但醫生及醫療團體在宣導癌症時，很多都只講了身體問題。

鄒為之解釋，「靈」的部分其實就是家庭的陪伴、朋友的支持、社會經濟的滿足，以及與人性相關的東西，心理部分則包含一些基本情緒，像是抑鬱、緊張等，還有疫情底下的心理疫情，再來才是身體。他接著說，很多人會因為一些不滿足，產生壓力、緊張，出現了不好的習慣；反之若心理、靈的狀況OK，人對於不好生活習慣的追求就不會這麼多，才可以回到癌症的其他預防討論。

現代人生活壓力大，專業諮商心理師林萃芬則提及，如今在身心科，最多的就是「睡不好」的民眾，而睡不好只是一個症狀，反應生活上可能有需要調整的地方，包含態度、人生觀；女性睡不好的比例，也遠遠高過男性好幾倍。

她並建議，睡不好的民眾可學習「心律呼吸法」數呼吸，在睡眠時吸氣吸到飽，然後非常專注的數心跳，直到吐氣吐到完，如此能慢慢讓副交感（神經）變得比較旺盛，心率也會比較平穩，然後再慢慢進入夢鄉，「這是一個很簡單的方式，可以幫助你入睡」。

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