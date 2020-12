FB隱藏版彩蛋！留言「GG」蹦2手擊拳動畫　滑鼠點擊秒現身

▲Facebook推出新的隱藏彩蛋。(圖/翻攝自Facebook)

記者楊庭蒝/綜合報導

社群巨擘Facebook相當重視互動性,時常會更新網站新功能,為用戶帶來娛樂性與新鮮感!有Facebook的用戶發現,只要在貼文或留言處留下「GG」,該字眼就會被替換成粉紅色,再使用滑鼠點選,就會有兩隻手相互擊拳的5秒動畫出現。不過,「GG」背後具體的涵義為何,則不得而知。

經過記者實測發現,每次點選「GG」字眼,都有可能看到不同風格的擊拳動畫,目前已知有機器人手臂、機械手臂、某種動物或怪物的手臂、士兵的手臂、練武之人的手臂和單純只有骨骼的手臂等六種,每次點擊會隨機出現2隻手臂擊拳。

不過,似乎不是每個帳號都可以使用此功能,有網友不論留言大寫、小寫甚至是大小寫同時使用的「GG」組合,都不能觸發新的擊拳動畫功能。

據悉,這項功能被稱為 Facebook Text Delights,除了「GG」外,Facebook貼文或留言處留下「Best wishes」、「Congrats/ congratulations」、「You’ve got this/ you got this/ you can do it」、「Wonderful time」、「You’re the best」、「Xo/ xoxo/ xoxoxo」等字眼,也會有不一樣的動畫出現。

「GG」字眼在各大社群媒體造成瘋傳,有網友臆測,「GG」所代表的涵義有可能是遊戲中常見的Good Game的縮寫,至於實際答案則要等到官方公布解答才會知道。