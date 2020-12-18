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FB隱藏版彩蛋！留言「GG」蹦2手擊拳動畫　滑鼠點擊秒現身

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▲Facebook推出新的隱藏彩蛋。（圖／翻攝自Facebook，下同）

▲Facebook推出新的隱藏彩蛋。（圖／翻攝自Facebook）

記者楊庭蒝／綜合報導

社群巨擘Facebook相當重視互動性，時常會更新網站新功能，為用戶帶來娛樂性與新鮮感！有Facebook的用戶發現，只要在貼文或留言處留下「GG」，該字眼就會被替換成粉紅色，再使用滑鼠點選，就會有兩隻手相互擊拳的5秒動畫出現。不過，「GG」背後具體的涵義為何，則不得而知。

經過記者實測發現，每次點選「GG」字眼，都有可能看到不同風格的擊拳動畫，目前已知有機器人手臂、機械手臂、某種動物或怪物的手臂、士兵的手臂、練武之人的手臂和單純只有骨骼的手臂等六種，每次點擊會隨機出現2隻手臂擊拳。

▲Facebook推出新的隱藏彩蛋。（圖／翻攝自Facebook）

不過，似乎不是每個帳號都可以使用此功能，有網友不論留言大寫、小寫甚至是大小寫同時使用的「GG」組合，都不能觸發新的擊拳動畫功能。

據悉，這項功能被稱為 Facebook Text Delights，除了「GG」外，Facebook貼文或留言處留下「Best wishes」、「Congrats/ congratulations」、「You’ve got this/ you got this/ you can do it」、「Wonderful time」、「You’re the best」、「Xo/ xoxo/ xoxoxo」等字眼，也會有不一樣的動畫出現。

「GG」字眼在各大社群媒體造成瘋傳，有網友臆測，「GG」所代表的涵義有可能是遊戲中常見的Good Game的縮寫，至於實際答案則要等到官方公布解答才會知道。

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